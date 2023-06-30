Ditinggal Karim Benzema, Real Madrid Dekati Bomber Juventus

MADRID – Real Madrid terus mencari pengganti Karim Benzema yang telah memutuskan hengkang dari tim pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Salah satu nama yang dikaitkan dengan Madrid saat ini pun adalah bomber Juventus, Dusan Vlahovic.

Vlahovic kabarnya ingin didatangkan ke Real Madrid dengan status pinjaman. Rumor yang beredar, Real Madrid akan merogoh kocek cukup besar, yakni sekira 15 juta hingga 20 juta poundsterling untuk meminjam jasa dari mantan penggawa Fiorentina itu.

"Real Madrid dikabarkan sedang berusaha mendatangkan penyerang Juventus Dusan Vlahovic dengan status pinjaman untuk 15-20 juta poundsterling, ditambah opsi untuk membeli secara permananen," dikutip dari Football Italia, Jumat (30/6/2023).

Real Madrid sebenarnya sudah dikaitkan dengan beberapa striker top, seperti Harry Kane, Kylian Mbappe, hingga Victor Osimhen. Beberapa pemain itu pun memiliki harga fantastis, yakni di atas 100 juta poundsterling.