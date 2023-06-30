Emiliano Martinez Bernapas Lega, Ritual Lemparan Roket Pratama Arhan Dilarang di Liga Inggris

EMILIANO Martinez bernapas lega, ritual lemparan roket Pratama Arhan dilarang di Liga Inggris. Sebab, English Football League (EFL) melarang penggunaan handuk, yang biasanya dipakai untuk mengelap bola sebelum melakukan lemparan ke dalam.

Laga antara Timnas Indonesia dan Argentina pada 19 Juni 2023 lalu menjadi perhatian dunia. Pratama Arhan muncul sebagai pemain paling berbahaya Timnas Indonesia yang meneror gawang Timnas Argentina yang dikawal Emiliano Martinez.

Lemparan-lemparan jarak jauh bak roket yang dilepaskan oleh Arhan mengancam gawang Emiliano Martinez berulang kali. Media-media internasional, terutama Argentina, pun mulai menyorotnya semenjak saat itu.

Beruntung bagi sang kiper Timnas Argentina, dia tidak akan mengalami hal-hal semacam ini lagi ketika membela klubnya, Aston Villa, di Liga Inggris. Sebab, EFL telah melarang penggunaan alat bantu seperti handuk, yang sangat berguna untuk melakukan lemparan jarak jauh.

Bola sering kali licin karena keringat para pemain dan karena itu, perlu dilap terlebih dulu sebelum melakukan lemparan jauh. Namun demikian, EFL tidak memperbolehkan hal ini mulai musim 2023-2024.