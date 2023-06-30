Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Al Nassr Dikabarkan Batalkan Perekrutan Hakim Ziyech dari Chelsea, Ini Alasannya

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |18:32 WIB
Al Nassr Dikabarkan Batalkan Perekrutan Hakim Ziyech dari Chelsea, Ini Alasannya
Hakim Ziyech kabarnya batal gabung Al Nassr (Foto: Twitter/chelseafc)
A
A
A

AL Nassr dikabarkan batalkan perekrutan Hakim Ziyech dari Chelsea. Klub Arab Saudi tersebut dikabarkan mendeteksi masalah lutut pada saat Ziyech menjalani tes medis.

Transfer Hakim Ziyech dari Chelsea ke Al Nassr telah disebut selesai pada beberapa hari lalu. Menurut keterangan dari jurnalisFabrizio Romano, Ziyech dijadwalkan menjalankan tes medis pada Kamis (29/6/2023).

Hakim Ziyech

Chelsea dikabarkan menerima 8 juta poundsterling (Rp152,6 miliar) dengan Ziyech diikat dalam kontrak tiga tahun. Namun, pada hari Jumat (30/6/2023) ini, beredar kabar bahwa transfer tersebut batal.

Menurut klaim dari jurnalis Nizaar Kinsella, Al Nassr menolak untuk merekrut Ziyech. Keputusan ini diambil setelah beredar kabar mengenai masalah pada lutut dan panggul Ziyech dalam tes medis, menurut warta dari jurnalis Ben Jacobs.

Ini menjadi kegagalan transfer kedua bagi Ziyech untuk keluar dari Chelsea. Sebab pada Januari 2023 lalu, Ziyech juga gagal pindah ke Paris Saint-Germain setelah semua pihak mencapai kesepakatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632081/indra-sjafri-kecewa-timnas-indonesia-gagal-menang-lawan-india-di-uji-coba-sea-games-2025-ytz.webp
Indra Sjafri Kecewa Timnas Indonesia Gagal Menang Lawan India di Uji Coba SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/ac_milan_vs_napoli_berakhir_2_1_untuk_kemenangan.jpg
AC Milan Catat Laba Tertinggi dalam Sejarah Klub, Pendapatan Tembus Rp9,49 Triliun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement