HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain yang Segera Didatangkan Manchester United pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Cetak Hattrick di Piala Dunia 2022!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |08:02 WIB
5 Pemain yang Segera Didatangkan Manchester United pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Cetak Hattrick di Piala Dunia 2022!
Mason Mount, 1 dari 5 pemain yang segera didatangkan Manchester United pada musim panas 2023. (Foto: Twitter/@FabrizioRomano)
SEBANYAK 5 pemain yang segera didatangkan Manchester United pada musim panas 2023 akan diulas Okezone. Hampir pastinya anggota kerajaan Qatar, Sheikh Jassim, membeli saham mayoritas Manchester United, membuat Setan Merah segera bergeliat di pasar transfer musim panas 2023.

Kehadiran pemain-pemain baru diharapkan dapat mendongrak prestasi Manchester United di musim 2023-2024. Lantas, siapa saja pemain yang akan didatangkan Manchester United pada musim panas 2023?

Berikut 5 pemain yang segera didatangkan Manchester United pada musim panas 2023:

5. Mason Mount (Chelsea)

Mason Mount

Masoun Mount merupakan pemain pertama yang dibeli Manchester United pada musim panas 2023. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Manchester United mengeluarkan 60 juta pounds atau setara Rp1,14 triliun untuk mendaratkan Mason Mount.

Kehadiran Mason Mount otomatis memperdalam kedalam skuad Manchester United di posisi gelandang serang. Sebelumnya, di posisi ini sudah ada gelandang asal Portugal, Bruno Fernandes.

4. Victor Osimhen (Napoli)

Victor Osimhen

Butuh dana tak sedikit untuk mendaratkan Victor Osimhem dari Napoli. Penyerang berpaspor Nigeria ini dibanderol 120 juta euro atau sekira Rp1,96 triliun!

Harga di atas sebanding dengan kualitas yang dapat dihadirkan Victor Osimhen. Bersama Napoli musim ini, Victor Osimhen mengoleksi 31 gol dari 39 pertandingan. Ia diprediksi dapat mengatasi masalah Manchester United yang tak mempunyai penyerang tajam di musim 2022-2023.

1 2 3
      
