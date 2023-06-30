Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Lemparan Roket seperti Pratama Arhan Bikin Kiper Liga Inggris Ketar-ketir, Lebih Pilih Corner ketimbang Throw In!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |06:57 WIB
Lemparan Roket seperti Pratama Arhan Bikin Kiper Liga Inggris Ketar-ketir, Lebih Pilih Corner ketimbang Throw In!
Kekuatan lemparan ke dalam seperti Pratama Arhan bikin pertahanan klub lawan kerepotan. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

LEMPARAN roket seperti Pratama Arhan bikin kiper-kiper Liga Inggris ketar-ketir. Hal itu disampaikan mantan pesepakbola asal Republik Irlandia yang dikenal memiliki kekuatan lemparan ke dalam mematikan, Rory Delap.

Rory Delap menghabiskan seluruh karier sepakbolanya di Liga Inggris. Pesepakbola yang biasa mentas di posisi gelandang bertahan ini pernah memperkuat klub-klub seperti Sunderland, Stoke City, Southampton dan Derby County.

Rory Delap

(Kekuatan lemparan ke dalam Rory Delap begitu ditakuti)

Namun, karier Rory Delap lebih banyak terekspos ketika memperkuat The Potters –julukan Stoke City– pada 2007-2013. Dalam periode tersebut, kekuatan lemparan ke dalam Rory Delap membuat pertahanan klub-klub Liga Inggris kerepotan.

Momen kocak diungkapkan Rory Delap pada 2008, tepatnya ketika Stoke City menjamu Hull City. Saking takutnya kepada kekuatan lemparan ke dalam Rory Delap, kiper Hull City Boaz Myhill memilih membuang bola yang menghasilkan sepak pojok ketimbang  thrown in.

Padahal, di musim tersebut Stoke City lebih piawai mencetak gol melalui sepak pojok ketimbang lemparan ke dalam. Hal itulah yang membuat Rory Delap kebingungan.

“Saya mungkin salah, tapi pada musim tersebut kami sebenarnya lebih sering mencetak gol melalui sepak pojok. Kami memiliki Liam Lawrence dan Matty Etherington yang dikenal piawai melepaskan sepak pojok,” kata Rory Delap mengutip dari Sportbible, Jumat (30/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631831/pssi-gelar-rapat-exco-bahas-nasib-patrick-kluivert-stay-atau-out-xjf.webp
PSSI Gelar Rapat Exco Bahas Nasib Patrick Kluivert: Stay atau Out?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/rasmus_hojlund.jpg
Bom Instan Napoli! Rasmus Hojlund Bikin Geger dengan Dampak Langsung di Lini Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement