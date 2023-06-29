Balik ke Denmark dan Batal Lawan Persija Jakarta, Jonathan Khemdee Pensiun atau Dipecat Ratchaburi FC?

BALIK ke Denmark dan batal lawan Persija Jakarta, Jonathan Khemdee pensiun atau dipecat sang klub, Ratchaburi FC? Sekadar diketahui, Jonathan Khemdee langsung terbang ke Denmark setelah gagal membawa Timnas Thailand U-22 juara sepakbola SEA Games 2023 pada Selasa, 16 Mei 2023.

Bek berdarah Thailand-Denmark ini sekira satu bulan lamanya berlibur di Denmark. Di sana, bek 21 tahun ini kerap membagikan momen berkumpul dengan rekan-rekannya di Negara Skandinavia tersebut.

(Jonathan Khemdee sudah berada di Thailand pada 17 Juni 2023)

Singkat kata atau pada 17 Juni 2023, Jonathan Khemdee sudah bergabung dengan skuad Ratchaburi FC di Thailand. Jonathan Khemdee berlatih bersama sang klub jelang mengarungi Liga Thailand 2023-2024.

Sebelum musim dimulai, Ratchaburi FC dijadwalkan menjalani laga uji coba internasional. Ratchaburi FC menghadapi Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga pada Minggu, 25 Juni 2023 malam WIB.

Alhasil, skuad Ratchaburi FC pun tiba di Jakarta pada Jumat, 23 Juni 2023. Namun, dari sekian pemain yang dibawa Ratchaburi FC ke Jakarta, tidak ada nama Jonathan Khemdee. Tak lama dari kehadiran skuad Ratchaburi FC di Jakarta, Jonathan Khemdee justru membagikan momen dirinya seperti pulang kampung lagi ke Denmark.

Di stories terbarunya di Instagram yakni @jkhemdee17, Jonathan Khemdee sedang berada di mobil. Ia menumpangi mobil yang menggunakan setir kiri layaknya berada di Denmark.