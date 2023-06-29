Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Stadion yang Diprediksi Jadi Venue Piala Dunia U-17 2023, Mana yang Paling Megah?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |21:26 WIB
6 Stadion yang Diprediksi Jadi Venue Piala Dunia U-17 2023, Mana yang Paling Megah?
Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Foto: Instagram/pakindro)
A
A
A

SEBANYAK 6 stadion yang diprediksi jadi venue Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Piala Dunia U-17 2023 bakal dilangsungkan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang.

Baru-baru ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, memastikan Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Berbagai kesiapan terus dimatangkan, termasuk juga beberapa stadion yang akan digunakan nantinya.

"Sebenarnya kan ini (stadion) semula untuk yang (Piala Dunia) U-20. Kita sudah siap. Nah ini hanya merubah yang ke (Piala Dunia) U-17 nya saja," kata Dito Ariotedjo, dikutip dari laman resmi Kemenpora, Kamis (29/6/2023).

Sesuai pernyataan Dito di atas, bentuk kesiapan terkait stadion tak terlepas dari adanya ajang Piala Dunia U-20 2023 yang sebelumnya direncanakan digelar di Indonesia. Sayangnya, FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dan digantikan Argentina.

Trofi Piala Dunia U-17

Sebelum pencopotan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, sebanyak enam stadion di Indonesia direnovasi secara besar-besaran. Lantas, stadion mana saja yang telah dilakukan perbaikan secara menyeluruh itu?

Keenam stadion tersebut yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), Stadion Manahan (Surakarta), Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), dan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (Palembang).

Halaman:
1 2
      
