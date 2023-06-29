Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Rendahkan Bima Sakti Usai Dipilih Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Kaget PSSI Tak Pilih Shin Tae-yong!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |20:22 WIB
Media Vietnam Rendahkan Bima Sakti Usai Dipilih Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Kaget PSSI Tak Pilih Shin Tae-yong!
PSSI tunjuk Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, merendahkan Bima Sakti usai dipilih jadi pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Bukan hanya itu, media Vietnam tersebut kaget PSSI tidak memilih Shin Tae-yong dan justru lebih mempercayai Bima Sakti!

Sebagaimana diketahui, PSSI resmi menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Penunjukkan Bima Sakti langsung diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023) lalu.

Nantinya, juru taktik 46 tahun itu dipercaya untuk menukangi Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- di Piala Dunia U-17 2023 yang bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia. Namun, penunjukkan Bima Sakti justru terkesan kurang disetujui oleh media Vietnam, The Thao 247.

Media lokal Vietnam itu mempertanyakan keputusan PSSI yang menunjuk Bima Sakti dan tidak memilih Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia U-17. Padahal, Shin Tae-yong dianggap sebagai pelatih berpengalaman karena pernah membawa Timnas Korea Selatan tampil di Piala Dunia 2018.

Bima Sakti

"Alih-alih memilih pelatih yang berpengalaman di Piala Dunia Shin Tae-yong, PSSI resmi menunjuk pelatih Bima Sakti sebagai pelatih untuk memimpin Timnas Indonesia U-17 di turnamen sepakbola remaja terbesar di planet ini," tulis pernyataan The Thao 247, dikutip Kamis (29/6/2023).

Sebaliknya, media Vietnam tersebut merendahkan kualitas Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U-17. Bahkan, mereka terkesan kaget, alih-alih menyoroti prestasi Bima Sakti saat membawa Timnas Indonesia U-16 meraih gelar juara Piala AFF U-16 2022 lalu dan mengalahkan Vietnam.

Halaman:
1 2
      
