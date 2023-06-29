Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final

Timnas Jepang U-17 lolos ke final Piala Asia U-17 2023 usai menang 3-0 atas Iran. (Foto: Instagram/japanfootballassociation)

PATHUM THANI - Tim Nasional (Timnas) Jepang U-17 berhasil menang atas Iran U-17 di semifinal Piala Asia U-17 2023, pada Kamis (29/6/2023) malam WIB. Bermain di Thammasat Stadium, Pathum Thani, Thailand, pasukan berjuluk Samurai Biru itu menang dengan skor telak 3-0 atas Iran.

Timnas Jepang U-17 memang tampil luar biasa sejak babak pertama, terbukti mereka dapat unggul dua gol lebih dulu lewat Ryunosuke Yada (10’) dan Kohei Mochizuki (25’). Lalu gol terakhir Jepang U-17 tercipta lewat aksi Ryunosuke Sato (74’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jepang U-17 dan Iran U-17 tidak menampilkan laga dengan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim terlihat sedang mempelajari pola permainan satu sama lainnya.

Samurai Biru -julukan Jepang U-17- sukses unggul lebih atas Iran U-17 pada menit ke-9. Gol itu diciptakan oleh Ryunosuke Yada usai memanfaatkan bola muntah di mulut gawang Iran U-17.

Iran U-17 juga kerap mengancam pertahanan Jepang U-17 meskipun kerap tertekan. Namun, berbagai serangan itu belum kunjung membobol gawang tim lawan.

Jepang U-17 malah berhasil menggandakan keunggulan atas Iran U-17. Gol itu lewat kohei Mochizuki pada menit ke-25 usai memanfaatkan kelengahan pertahanan Iran U-17.

Sampai menit akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Untuk sementara waktu Jepang U-17 unggul 2-0 atas Iran U-17.