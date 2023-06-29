Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |19:22 WIB
Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final
Timnas Jepang U-17 lolos ke final Piala Asia U-17 2023 usai menang 3-0 atas Iran. (Foto: Instagram/japanfootballassociation)
A
A
A

PATHUM THANI - Tim Nasional (Timnas) Jepang U-17 berhasil menang atas Iran U-17 di semifinal Piala Asia U-17 2023, pada Kamis (29/6/2023) malam WIB. Bermain di Thammasat Stadium, Pathum Thani, Thailand, pasukan berjuluk Samurai Biru itu menang dengan skor telak 3-0 atas Iran.

Timnas Jepang U-17 memang tampil luar biasa sejak babak pertama, terbukti mereka dapat unggul dua gol lebih dulu lewat Ryunosuke Yada (10’) dan Kohei Mochizuki (25’). Lalu gol terakhir Jepang U-17 tercipta lewat aksi Ryunosuke Sato (74’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jepang U-17 dan Iran U-17 tidak menampilkan laga dengan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim terlihat sedang mempelajari pola permainan satu sama lainnya.

Samurai Biru -julukan Jepang U-17- sukses unggul lebih atas Iran U-17 pada menit ke-9. Gol itu diciptakan oleh Ryunosuke Yada usai memanfaatkan bola muntah di mulut gawang Iran U-17.

Timnas Jepang U-17

Iran U-17 juga kerap mengancam pertahanan Jepang U-17 meskipun kerap tertekan. Namun, berbagai serangan itu belum kunjung membobol gawang tim lawan.

Jepang U-17 malah berhasil menggandakan keunggulan atas Iran U-17. Gol itu lewat kohei Mochizuki pada menit ke-25 usai memanfaatkan kelengahan pertahanan Iran U-17.

Sampai menit akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Untuk sementara waktu Jepang U-17 unggul 2-0 atas Iran U-17.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/51/2839854/jadwal-siaran-langsung-timnas-korea-selatan-u-17-vs-jepang-di-piala-asia-u-17-2023-live-di-inews-1fV2Anqo0U.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di Final Piala Asia U-17 2023, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2839060/hasil-timnas-korea-selatan-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-1-0-korsel-tantang-jepang-di-final-b4jY155jT8.jpg
Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837587/hasil-timnas-arab-saudi-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-piala-asia-u-17-2023-menang-2-gol-tanpa-balas-uzbekistan-lolos-ke-semifinal-ubVpXpnL0N.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 2 Gol Tanpa Balas, Uzbekistan Lolos ke Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837528/duel-sengit-timnas-arab-saudi-u-17-vs-uzbekistan-di-perempatfinal-piala-asia-u-17-2023-hari-ini-live-di-inews-E1fd3FLuTm.jpeg
Duel Sengit Timnas Arab Saudi U-17 vs Uzbekistan di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023 Hari Ini, LIVE di iNews!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631413/indonesia-gagal-ke-piala-dunia-2026-2-orang-ini-jadi-sasaran-empuk-netizen-usa.jpg
Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, 2 Orang Ini Jadi Sasaran Empuk Netizen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/02/12/12_pol_esparago__2_.JPG
Pol Espargaro Ditunjuk Gantikan Vinales di MotoGP Australia dan Malaysia 2025, Umbar Janji Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement