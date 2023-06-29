Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Rossoul Camara, Gelandang Senegal yang Diminta Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |18:26 WIB
Profil Rossoul Camara, Gelandang Senegal yang Diminta Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Profil Rossoul Camara, Gelandang Garuda Select yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia U-17. (Foto: Instagram/programgarudaselect)
PROFIL Rossoul Camara, gelandang Senegal yang diminta perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Belakangan ini, sejumlah pemain Garuda Select membocorkan kualitas Rossoul Camara di akun Tik Tok resmi Garuda Select, @garuda_select.

Dalam salah satu videonya, para pemain Garuda Select mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki oleh gelandang asal Senegal itu. Di antaranya, Roussoul Camara diklaim memiliki fisik yang kuat, kontrol bola yang baik, operan akurat, stamina yang prima, dapat mengatur tempo, hingga dribling yang ciamik.

“Dia (Rossoul Camara) punya kualitas, seperti kemampuan kontrol bola, menggiring bola, stamina,” kata salah satu pemain Garuda Select, dikutip dari akun Tiktok @garuda_select, Kamis (29/6/2023).

“Dia lebih cepat dalam mengambil keputusan dan dia lebih konsisten,” timpal rekan Camara lainnya di Garuda Select.

“Dia yang mengatur temponya, kapan bermain cepat dan pelan, Dia sangat pintar mengatur ritme permainan,” cetus pemain Garuda Select yang lain.

Rossoul Camara

Akun Garuda Select pun menggambarkan Roussoul Camara sebagai seorang "jenderal" di lapangan. Tak pelak, para netizen Tanah Air di kolom komentar unggahan tersebut meminta Rossoul Camara untuk dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

"@Erick Thohir pak tolong ambil striker di sini untuk U-17 Piala Dunia nanti, Camara ini juga bagus untuk jendral lapangan tengah," tulis permintaan akun @nicolaaa**

"Camara cocok tu untuk Timnas (Indonesia) U-17," kata akun @az***

"Naturalisasi guys," timpal akun @ai**

