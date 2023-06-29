Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Naturalisasi Gelandang Senegal Rossoul Camara, Timnas Indonesia U-17 Diprediksi Menggila di Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |18:10 WIB
Naturalisasi Gelandang Senegal Rossoul Camara, Timnas Indonesia U-17 Diprediksi Menggila di Piala Dunia U-17 2023
Pemain Garuda Select asal Senegal, Rossoul Camara. (Foto: Instagram/programgarudaselect)
A
A
A

JIKA menaturalisasi gelandang asal Senegal, Rossoul Camara, Timnas Indonesia U-17 diprediksi menggila di Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, Roussoul Camara memiliki kualitas kontrol bola, operan, fisik yang kuat, hingga dribling yang ciamik.

Kualitas Roussoul Camara sendiri dibeberkan oleh akun TikTok resmi Garuda Select, @garuda_select. Dalam salah satu videonya, para pemain Garuda Select mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki oleh gelandang asal Senegal itu.

Di antaranya, Roussoul Camara disebut memiliki fisik yang kuat, kualitas kontrol dan operan, hingga dribling yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan secara konsisten juga mendapat sorotan.

Tak tanggung-tanggung, akun Garuda Select menggambarkan Roussoul Camara sebagai seorang “jenderal” di lapangan. Bagaimana tidak, Roussoul memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, berdasarkan penilaian rekan setimnya.

Rossoul Camara

Sehingga, para netizen di kolom komentar unggahan akun Garuda Select itu meminta Rossoul Camara untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Sebab, jika diperkuat gelandang asal Senegal itu, Timnas Indonesia U-17 diprediksi menggila di Piala Dunia U-17 2023

“Camara cocok tu untuk Timnas (Indonesia) U-17,” kata akun @az***.

“Naturalisasi guys,” timpal akun @ai**.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631461/nonton-european-qualifiers-202526-di-vision--belanda-hingga-jerman-beraksi-lxr.jpg
Nonton European Qualifiers 2025/26 di VISION+ : Belanda hingga Jerman Beraksi!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/jay_idzes.jpg
Jay Idzes Punya Tujuan Mulia untuk Timnas Indonesia usai Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement