Naturalisasi Gelandang Senegal Rossoul Camara, Timnas Indonesia U-17 Diprediksi Menggila di Piala Dunia U-17 2023

JIKA menaturalisasi gelandang asal Senegal, Rossoul Camara, Timnas Indonesia U-17 diprediksi menggila di Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, Roussoul Camara memiliki kualitas kontrol bola, operan, fisik yang kuat, hingga dribling yang ciamik.

Kualitas Roussoul Camara sendiri dibeberkan oleh akun TikTok resmi Garuda Select, @garuda_select. Dalam salah satu videonya, para pemain Garuda Select mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki oleh gelandang asal Senegal itu.

Di antaranya, Roussoul Camara disebut memiliki fisik yang kuat, kualitas kontrol dan operan, hingga dribling yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan secara konsisten juga mendapat sorotan.

Tak tanggung-tanggung, akun Garuda Select menggambarkan Roussoul Camara sebagai seorang “jenderal” di lapangan. Bagaimana tidak, Roussoul memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, berdasarkan penilaian rekan setimnya.

Sehingga, para netizen di kolom komentar unggahan akun Garuda Select itu meminta Rossoul Camara untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Sebab, jika diperkuat gelandang asal Senegal itu, Timnas Indonesia U-17 diprediksi menggila di Piala Dunia U-17 2023

“Camara cocok tu untuk Timnas (Indonesia) U-17,” kata akun @az***.

“Naturalisasi guys,” timpal akun @ai**.