HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Target Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Diungkap Menpora

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |17:31 WIB
Target Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Diungkap Menpora
Timnas Indonesia U-17 sanggup menggila di Piala Dunia U-17 2023? (Foto: Aldi Chandra/MPI)
TARGET Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 diungkap Menpora Dito Ariotedjo. Menpora mengatakan Piala Dunia U-17 2023 merupakan ajang mengambil banyak pengalaman, sebelum Timnas Indonesia U-17 berupaya lolos ke Piala Dunia U-17 2025 lewat jalur kualifikasi.

“Pastinya targetnya ini kan perhelatan dunia dan ini kesempatan baik kepada Timnas Indonesia U-17 yang merupakan tunas muda dari sepakbola,” kata Menpora Dito kepada awak media di kantor DPP Golkar.

Menpora Dito

(Menpora Dito bicara target Timnas Indonesia U-17)

“Jadi ini adalah kesempatan ke depan setelah U-17 ini, semoga Indonesia bisa masuk Piala Dunia yang selanjutnya (lewat lanjut kualifikasi),” lanjut Menpora.

Sebelumnya, Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 untuk menggantikan Peru yang bermasalah secara infrastruktur. Rencananya, Piala Dunia U-17 2023 digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Terkait penolakan yang pernah terjadi di penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023, Menpora optimistis hal itu takkan terjadi kali ini. Selain karena tidak ada Israel di Piala Dunia U-17 2023, juga karena seluruh stakeholder telah bersepakat untuk menyukseskan Piala Dunia U-17 2023.

“Insya Allah kali ini enggak (kepala daerah yang menolak). Karena kita dari sekarang sudah coba duduk bersama seluruh stakeholder dan kita persiapan ini secara bersama,” ujarnya.

