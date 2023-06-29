Latihan Bareng Tokyo Verdy, Perubahan Fisik Pratama Arhan di Jepang Jadi Sorotan

LATIHAN bareng Tokyo Verdy, perubahan fisik Pratama Arhan di Jepang jadi sorotan. Sekadar diketahui, bek kiri 21 tahun itu baru saja memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Pratama Arhan tampil membela skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kala ditahan imbang Palestina 0-0 pada 14 Juni 2023 lalu. Eks pemain PSIS Semarang itu juga bermain ketika Timnas Indonesia dibungkam Argentina 0-2 pada 19 Juni 2023.

Usai membela negaranya, Pratama Arhan telah kembali ke Jepang dan berlatih bersama klubnya, Tokyo Verdy. Kabar tersebut diketahui dalam unggahan akun Instagram resmi Tokyo Verdy @tokyo_verdy.

Dalam unggahan tersebut, Pratama Arhan terlihat sedang berlatih di lapangan dengan rekan-rekan di Tokyo Verdy. Dengan mengenakan rompi warna merah, pemain yang akrab disapa Arho itu tengah berduel bersama rekan setimnya.

Sementara itu, rekan Pratama Arhan menggunakan rompi berwarna hijau. Tak pelak, aksi Pratama Arhan mencoba merebut bola dari rekannya tersebut pun diamati oleh staf pelatih Tokyo Verdy.

"Sesi latihan! Kerja keras!," tulis caption unggahan Instagram resmi Tokyo Verdy @tokyo_verdy, dikutip Kamis (29/6/2023).