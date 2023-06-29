Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mantan Anak Buah Erick Thohir Pilih Lionel Messi Raih Trofi Ballon dOr 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |17:10 WIB
Mantan Anak Buah Erick Thohir Pilih Lionel Messi Raih Trofi Ballon dOr 2023
Lionel Messi saat rebut Ballon dOr 2021. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANTAN anak buah Erick Thohir, Javier Zanetti, pilih Lionel Messi sebagai peraih trofi Ballon dOr 2023. Alasannya, La Pulga -julukan Lionel Messi- berhasil mengantarkan Timnas Argentina meraih gelar juara Piala Dunia 2022 dan menjadi pemain terbaik dalam beberapa tahun terakhir.

"Saya pikir Lionel Messi pantas mendapatkannya (Ballon d'Or 2023) karena dia berhasil mewujudkan mimpinya memenangkan Piala Dunia sebagai protagonis mutlak," ungkap Javier Zanetti, mengutip dari Sportskeeda, Kamis (29/6/2023).

"Menurut pendapat saya, dia (Lionel Messi) menjadi yang terbaik selama beberapa tahun," tambah eks bawahan Erick Thohir itu.

Sebagai informasi, Javier Zanetti sendiri pernah bekerjasama dengan Erick Thohir, presiden sekaligus pemilik Inter Milan pada periode 2013-2018. Saat masih menjadi bos Inter Milan, Erick Thohir menjalin hubungan baik dengan Javier Zanetti.

Javier Zanetti

Tepatnya setelah legenda Inter Milan itu pensiun pada 2014. Usai gantung sepatu, Javier Zanetti langsung digandeng Erick Thohir untuk menjabat sebagai Wakil Presiden Inter Milan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
