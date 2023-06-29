Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelandang Senegal Rossoul Camara Dipuji Pemain Garuda Select, Tanda Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |17:05 WIB
Gelandang Senegal Rossoul Camara Dipuji Pemain Garuda Select, Tanda Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023?
Pemain Garuda Select asal Senegal, Rossoul Camara. (Foto: TikTok/Garuda Select)
GELANDANG Senegal, Rossoul Camara dipuji pemain Garuda Select, tanda perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 202? Nama Camara saat ini tengah jadi perbincangan pencinta sepakbola Tanah Air karena penampilan apiknya selama bermain di Garuda Select.

Tak hanya netizen saja yang memuji penampilan pemain berusia 17 tahun tersebut, namun rekan-rekannya di Garuda Select ikut memberikan sanjungan kepada Camara.

Dalam sebuah video yang diupload akun Garuda Select di Tiktok memperlihatkan sedikit cuplikan beberapa pemain Garuda Select yang memuji Camara. Bahkan judul video tersebut adalah Jenderal dari Senegal, yang dimaksudkan bahwa Camara adalah pemimpin di lini tengah skuad Garuda Select.

“Dia punya kualitas, seperti kemampuan kontrol bola, menggiring bola, stamina,” ucap salah satu pemain Garuda Select, dikutip dari akun Tiktok @garuda_select, Kamis (29/6/2023).

“Dia lebih cepat dalam mengambil keputusan dan dia lebih konsisten,” sahut rekan Camara di Garuda Select.

Rossoul Camara

“Dia yang mengatur temponya, kapan bermain cepat dan pelan, Dia sangat pintar mengatur ritme permainan,” lanjut pemain Garuda Select.

Menanggapi hal tersebut, Camara mengaku senang karena mendapatkan pujian dari rekan setimnya di Garuda Select. Ia pun mengakui tim Garuda Select di musim kelima ini bermain baik sehingga dirinya pun ikut bersinar.

