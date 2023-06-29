Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Putri Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 Putri 2023: Garuda Pertiwi Menggila di Kandang Sendiri?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |16:48 WIB
Jadwal Timnas Putri Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 Putri 2023: Garuda Pertiwi Menggila di Kandang Sendiri?
Timnas Putri Indonesia U-19 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Putri Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 Putri 2023 akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia U-19- dipastikan bakal mentas di Piala AFF U-19 Putri 2023 yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, pada 5-15 Juli 2023.

Berdasarkan hasil drawing Piala AFF U-19 Putri 2023, Timnas Putri Indonesia U-19 tergabung ke dalam Grup A bersama Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Sedangkan Grup B, ada Vietnam, Malaysia, dan Singapura, serta Grup C terdiri dari Thailand, Myanmar, dan Filipina.

Rudi Eka

Jelang tampil di ajang tersebut, PSSI sudah merilis 30 nama untuk mengikuti latihan Timnas Putri Indonesia U-19. Namun, dari 30 nama tersebut, pelatih Timnas Putri Indonesia U-19, Rudy Eka Priyambada, akan menyeleksinya hingga menjadi 23 pemain.

Nantinya, Timnas Putri Indonesia U-19 akan memulai perjalanannya di Grup A Piala AFF U-19 Putri 2023 melawan Timor Leste pada 5 Juli 2023. Selanjutnya, Sheva Imut dan kolega akan menantang Laos pada 7 Juli 2023. Terakhir, Timnas Putri Indonesia U-19 bertemu Kamboja pada 9 Juli 2023.

Jika lolos dari fase grup, Timnas Putri Indonesia U-19 akan melangkah ke semifinal yang dimainkan pada 13 Juli 2023. Sementara itu, untuk laga perebutan peringkat ketiga serta final digelar pada 15 Juli 2023.

Sebagai informasi, Piala AFF U-19 Putri sendiri telah digelar sebanyak 2 kali. Edisi perdana berlangsung pada 2014. Saat itu, Thailand keluar sebagai juara, diikuti runner-up Vietnam, lalu Myanmar dan Singapura sebagai semifinalis.

Halaman:
1 2
      
