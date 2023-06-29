3 Pemain Timnas Indonesia Senior yang Kena Blacklist Shin Tae-yong, Nomor 1 Gara-Gara Indisipliner

3 pemain Timnas Indonesia senior yang kena blacklist Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Sejumlah alasan melatarbelakangi sederet pemain ini kena blacklist.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang terkenal tegas dalam menangani tim. Dia bahkan tak ragu mencoret pemain jika tak menjalani aturan yang diberlakukan.

Beberapa pemain Timnas Indonesia pernah merasakannya. Siapa saja? Berikut 3 pemain Timnas Indonesia senior yang kena blacklist Shin Tae-yong.

3. Rifad Marasabessy





Salah satu pemain Timnas Indonesia senior yang kena blacklist Shin Tae-yong adalah Rifad Marasabessy. Dia dicoret Shin Tae-yong karena melakukan tindakan yang tidak disiplin.

Kala itu, Rifad Marasabessy telat berkumpul di tempat Timnas Indonesia menginap. Padahal, dia sudah diberi tahu untuk datang 1 jam sebelum waktu makan siang. Tetapi, Rifad justru menghilang tanpa ada kabar.

2. Osvaldo Haay





Kemudian, ada Osvaldo Haay. Dia juga pernah dicoret Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia karena sempat mangkir dari pemusatan latihan. Penyebabnya, dia mengalami sakit.

Sayangnya, alasan tersebut ternyata tak sampai ke Shin Tae-yong. Lantaran tak mendapat kabar apa pun, pelatih asal Korea Selatan itu tak dipanggil Shin Tae-yong lagi pada playoff Kualifikasi Piala Asia 2023.