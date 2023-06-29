Media Malaysia Sindir Timnas Indonesia yang Jalani Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dari Babak Pertama: Malaysia Tersenyum Lebar

Media Malaysia sindir Timnas Indonesia yang harus memulai Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dari babak pertama. (Foto: Instagram/famalaysia)

MEDIA Malaysia, Harimau Malaya, menyindir Timnas Indonesia yang jalani Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari babak pertama. Sebaliknya, Harimau Malaya menyebut Timnas Malaysia tersenyum lebar karena secara otomatis langsung lolos ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Malaysia, yang mengakhiri pertandingan persahabatan dengan dua kemenangan, tersenyum lebar ketika mereka tidak harus bermain di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 berdasarkan peringkat FIFA yang diperbarui," tulis pernyataan Harimau Malaya di artikel mereka, dikutip Kamis (29/6/2023).

"Namun berbeda dengan negara tetangga, Indonesia harus melalui babak pertama setelah hanya menempati peringkat 28 se-Asia," tambah media Malaysia tersebut yang menyindir Timnas Indonesia.

Sebagai informasi, hanya tim peringkat 1 hingga 25 di level Asia yang berhak langsung tampil di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, peringkat 26 ke atas harus bermain dari babak pertama kualifikasi.

Malaysia sendiri masuk dalam 25 tim terbaik Asia di peringkat FIFA. Menurut laman Football-Ranking, Malaysia naik dua tingkat dari 138 ke 136 dalam ranking FIFA usai meraih dua kemenangan besar di FIFA Matchday Juni 2023 (Kepulauan Solomon 4-1, Papua Nugini 10-0).

Hasil tersebut menempatkan Malaysia di peringkat 24 dalam ranking negara-negara Asia. Dengan demikian, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- otomatis langsung tampil dari babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.