Di Tengah Kasus Saddil Ramdani, PSSI Disebut Dekati 2 Winger Kanan Keturunan Indonesia di Liga Belanda

DI tengah kasus Saddil Ramdani, PSSI disebut dekati 2 winger kanan keturunan Indonesia di Liga Belanda. Kedua pemain keturunan yang dimaksud adalah Ilias Alhaft dan Justin Mathieu, yang sama-sama berkarier di kasta kedua Liga Belanda.

Seperti yang diketahui, nama Saddil saat ini tengah menjadi pembicaraan oleh para pencinta sepakbola Tanah Air. Hal itu tak terlepas dari ngamuknya Saddil usai dirinya selalu dibandingkan ketika bermain di klubnya, Sabah FC dan saat membela Timnas Indonesia.

Menurut sebagian pendukung Timnas Indonesia, Saddil mampu mengeluarkan permainan terbaiknya kala bermain bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia. Namun, saat bermain membela Garuda, Saddil kerap kali melempem.

Jengah mendengar kritikan menjatuhkan tersebut, Saddil akhirnya bersuara bahwa dirinya pun kesulitan bersinar di Timnas Indonesia karena minimnya menit bermain. Sementara di Sabah FC, ia pun mengaku juga sempat kesulitan, namun dengan seiringnya waktu serta diberikan menit bermain lebih, pemain 24 tahun tersebut nyatanya mulai menemukan performa terbaiknya.

Sayangnya, Saddil terlalu liar membela dirinya di media sosial. Ia bahkan sampai membawa pemain naturalisasi yang disebutnya sebagai pendatang. Saddil terlihat emosi karena banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang terlalu memuja para pemain naturalisasi tersebut.

Menariknya di tengah kontroversi itu, PSSI justru seperti tak menanggapi apa yang menjadi keluhan Saddil. Sebab mereka nyatanya tengah mengincar dua pemain keturunan Indonesia yang berpotensi untuk dinaturalisasi.