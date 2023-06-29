Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Ada 2 Pemain Naturalisasi!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |13:44 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Ada 2 Pemain Naturalisasi!
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan mulai memperjuangkan tiket ke putaran final Piala Asia U-2023 2024 pada 6-12 September 2023 mendatang.

Tergabung di Grup K, Timnas Indonesia U-23 akan menjadi tuan rumah. Nantinya skuad Garuda Muda akan menghadapi Turkmenistan dan Taiwan yang juga tergabung di Grup K.

Pertandingan di Grup K sendiri akan berlangsung di Stadion Manahan, Surakarta. Diharapkan dengan bermain di kandang sendiri, Timnas Indonesia U-23 asuhan Indra Sjafri itu dapat meraih hasil maksimal dan lolos dari kualifikasi.

Untuk bisa lolos, Timnas Indonesia U-23 harus menjadi juara Grup K. Namun, andai finis di posisi kedua, Garuda Muda masih bisa lolos dengan mengharapkan menjadi empat runner-up terbaik di babak kualifikasi tersebut.

Tentunya menggapai itu semua tidak mudah. Untuk itu, Indra Sjafri harus menyiapkan timnya sebaik mungkin agar bisa bersinar di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada September nanti.

Timnas Indonesia U-22

Untungnya, Indra Sjafri memiliki skuad yang bisa dikatakan dapat memberikan harapan untuk juara grup. Sebab Timnas Indonesia U-23 yang nantinya akan bermain kebanyakan adalah para penggawa yang sukses mengantarkan Garuda Muda juara di SEA Games 2023.

Pada SEA Games 2023 yang digelar di Kamboja tersebut, Timnas Indonesia U-22 juara dengan menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Pada babak semifinal, pasukan Indra Sjafri sukses mengalahkan Vietnam, lalu di final giliran Thailand yang dipermalukan oleh Marselino Ferdinan dan kawan-kawan.

