Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Anti Mengeluh di Media Sosial meski Diserang Netizen, Nomor 1 Saingan Pratama Arhan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |12:15 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Anti Mengeluh di Media Sosial meski Diserang Netizen, Nomor 1 Saingan Pratama Arhan!
Witan Sulaeman dan Pratama Arhan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang anti mengeluh di media sosial meski diserang netizen akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Dari ketiga pemain yang dimaksud, salah satu di antaranya adalah saingan Pratama Arhan di Timnas Indonesia!

Sebagimana diketahui, sosok Saddil Ramdani masih jadi perbincangan hangat di publik sepakbola Indonesia. Winger milik Sabah FC tersebut dianggap sering mengeluh di media sosial ketika diserang netizen Tanah Air.

Saddil Ramdani

Saddil Ramdani pun membalas komentar seorang netizen dengan menggunakan kata “pendatang” yang diduga menyindir para pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Berbanding terbalik dengan pemain 24 tahun itu, sedikitnya ada tiga pemain Timnas Indonesia yang anti mengeluh, meski diserang netizen. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Anti Mengeluh di Media Sosial meski Diserang Netizen:

3. Witan Sulaeman

Witan Sulaeman

Witan Sulaeman belakangan ini sering disoroti oleh pencinta sepakbola karena perfomanya di Timnas Indonesia mengalami penurunan. Terbukti, pemain Persija Jakarta ini tidak dimainkan sebagai starter pada dua laga Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Witan Sulaeman main sebagai pengganti saat Timnas Indonesia ditahan imbang oleh Palestina 0-0. Lalu, pemain berusia 21 tahun itu juga dicadangkan dan hanya bermain di babak kedua saat Timnas Indonesia dikalahkan Argentina 0-2.

Namun, kehadiran sosok Witan Sulaeman di lapangan tidak dapat memberi perubahan signifikan untuk permainan Timnas Indonesia. Alhasil, dia mendapat hujatan dari netizen.

Setelah mendapat kritikan, winger Persija Jakarta itu tak mengeluh. Witan malah berjanji akan bangkit dan bekerja keras lagi untuk meningkatkan performanya seperti dulu.

"Pengalaman yang sangat berharga. Saya akan bekerja lebih keras dan saya akan menjadi lebih baik ke depannya. Sampai ketemu di liga," tulis Witan Sulaeman di akun Instagramnya, @witansulaiman.

2. Ricky Kambuaya

Ricky Kambuaya

Netizen pernah memberi kritik kepada Ricky Kambuaya. Hal itu tepatnya terjadi setelah gelandang Persib Bandung tersebut tidak memberikan umpan kepada Ilija Spasojevic yang punya peluang ciptakan gol saat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Filipina di laga terakhir penyisihan Grup A Piala AFF 2022.

Netizen Tanah Air pun menilai Ricky Kambuaya adalah pemain egois. Pasalnya, hal itu bukan pertama kalinya Kambuaya tak memberi operan kepada rekan setimnya di Timnas Indonesia.

Namun, gelandang Timnas Indonesia itu mampu bersabar dan menahan diri menanggapi kritikan tersebut. Dia juga tidak mengeluh di media sosial pribadinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631419/indonesia-tersingkir-arya-sinulingga-manusia-berencana-tuhan-yang-menentukan-wty.JPG
Indonesia Tersingkir, Arya Sinulingga: Manusia Berencana, Tuhan yang Menentukan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/timnas_indonesia.jpg
Penuh Air Mata! Begini Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia usai Lawan Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement