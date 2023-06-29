3 Pemain Timnas Indonesia yang Anti Mengeluh di Media Sosial meski Diserang Netizen, Nomor 1 Saingan Pratama Arhan!

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang anti mengeluh di media sosial meski diserang netizen akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Dari ketiga pemain yang dimaksud, salah satu di antaranya adalah saingan Pratama Arhan di Timnas Indonesia!

Sebagimana diketahui, sosok Saddil Ramdani masih jadi perbincangan hangat di publik sepakbola Indonesia. Winger milik Sabah FC tersebut dianggap sering mengeluh di media sosial ketika diserang netizen Tanah Air.

Saddil Ramdani pun membalas komentar seorang netizen dengan menggunakan kata “pendatang” yang diduga menyindir para pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Berbanding terbalik dengan pemain 24 tahun itu, sedikitnya ada tiga pemain Timnas Indonesia yang anti mengeluh, meski diserang netizen. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Anti Mengeluh di Media Sosial meski Diserang Netizen:

3. Witan Sulaeman





Witan Sulaeman belakangan ini sering disoroti oleh pencinta sepakbola karena perfomanya di Timnas Indonesia mengalami penurunan. Terbukti, pemain Persija Jakarta ini tidak dimainkan sebagai starter pada dua laga Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Witan Sulaeman main sebagai pengganti saat Timnas Indonesia ditahan imbang oleh Palestina 0-0. Lalu, pemain berusia 21 tahun itu juga dicadangkan dan hanya bermain di babak kedua saat Timnas Indonesia dikalahkan Argentina 0-2.

Namun, kehadiran sosok Witan Sulaeman di lapangan tidak dapat memberi perubahan signifikan untuk permainan Timnas Indonesia. Alhasil, dia mendapat hujatan dari netizen.

Setelah mendapat kritikan, winger Persija Jakarta itu tak mengeluh. Witan malah berjanji akan bangkit dan bekerja keras lagi untuk meningkatkan performanya seperti dulu.

"Pengalaman yang sangat berharga. Saya akan bekerja lebih keras dan saya akan menjadi lebih baik ke depannya. Sampai ketemu di liga," tulis Witan Sulaeman di akun Instagramnya, @witansulaiman.

2. Ricky Kambuaya





Netizen pernah memberi kritik kepada Ricky Kambuaya. Hal itu tepatnya terjadi setelah gelandang Persib Bandung tersebut tidak memberikan umpan kepada Ilija Spasojevic yang punya peluang ciptakan gol saat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Filipina di laga terakhir penyisihan Grup A Piala AFF 2022.

Netizen Tanah Air pun menilai Ricky Kambuaya adalah pemain egois. Pasalnya, hal itu bukan pertama kalinya Kambuaya tak memberi operan kepada rekan setimnya di Timnas Indonesia.

Namun, gelandang Timnas Indonesia itu mampu bersabar dan menahan diri menanggapi kritikan tersebut. Dia juga tidak mengeluh di media sosial pribadinya.