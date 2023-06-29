Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukti Toleransi Beragama, Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |12:01 WIB
Bukti Toleransi Beragama, Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha
Shayne Pattynama kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

BUKTI toleransi beragama, pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Ucapan tersebut disampaikan oleh Shayne Pattynama di unggahan Instagram Storiesnya, @s.pattynama.

Dalam unggahannya, Shayne Pattynama merepost unggahan akun Instagram @muslimahguide. Keterangan unggahan tersebut bertuliskan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dengan menggunakan kalimat bahasa Arab dan Inggris.

Shayne Pattynama

"Eid Mubarak," tulis unggahan Instagram @muslimahguide yang direpost oleh Shayne Pattynama di Instagram Storiesnya, dikutip Kamis (29/6/2023).

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada hari ini, Kamis (29/6/2023). Namun, ada sebagian umat Islam yang telah merayakannya pada Rabu, 28 Juni 2023.

