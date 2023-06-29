Bukti Toleransi Beragama, Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha

BUKTI toleransi beragama, pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Ucapan tersebut disampaikan oleh Shayne Pattynama di unggahan Instagram Storiesnya, @s.pattynama.

Dalam unggahannya, Shayne Pattynama merepost unggahan akun Instagram @muslimahguide. Keterangan unggahan tersebut bertuliskan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dengan menggunakan kalimat bahasa Arab dan Inggris.

"Eid Mubarak," tulis unggahan Instagram @muslimahguide yang direpost oleh Shayne Pattynama di Instagram Storiesnya, dikutip Kamis (29/6/2023).

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada hari ini, Kamis (29/6/2023). Namun, ada sebagian umat Islam yang telah merayakannya pada Rabu, 28 Juni 2023.