Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Ketiban Rezeki Setelah Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |11:08 WIB
Rafael Struick Ketiban Rezeki Setelah Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023
Rafael Struick membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

RAFAEL Struick ketiban rezeki setelah perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Sekadar diketahui, Rafael Struick menjadi salah satu pemain debutan yang dipercaya untuk memperkuat Timnas Indonesia saat menjalani dua laga di FIFA Matchday Juni 2023.

Padahal, Rafael Struick baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) usai mengambil sumpah kewarganegaraan pada Mei 2023. Kala itu, dia mengucap sumpah bersama satu pemain keturunan lainnya, yakni Ivar Jenner.

Rafael Struick

Meski berstatus sebagai pemain debutan, winger ADO Den Haag itu kerap menunjukkan skill dan kualitasnya. Alhasil, kurang dari sebulan, Rafael Struick mendapat kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk mentas di FIFA Matchday Juni 2023.

Bahkan, Struick selalu dimainkan sebagai starter dalam dua laga yang dilakoni Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Kala itu, mereka melawan Timnas Palestina dan Timnas Argentina.

Rafael Struick diturunkan sebagai starter kala Timnas Indonesia ditahan imbang Palestina 0-0 pada 14 Juni 2023. Kemudian, winger 20 tahun tersebut juga dimainkan sejak awal laga ketika Timnas Indonesia dibungkam Argentina 0-2 pada 19 Juni 2023.

Dalam dua laga tersebut, performa striker Ado Den Haag itu langsung mencuri perhatian. Meski tak mencetak gol, Rafael Struick terlihat begitu berkontribusi dalam permainan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dan menciptakan sejumlah peluang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631421/ranking-fifa-timnas-indonesia-melorot-usai-ditekuk-irak-tersalip-malaysia-oin.jpg
Ranking FIFA Timnas Indonesia Melorot usai Ditekuk Irak: Tersalip Malaysia!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/defender_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
Kevin Diks Janji Bangkit Usai Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement