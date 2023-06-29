Rafael Struick Ketiban Rezeki Setelah Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023

RAFAEL Struick ketiban rezeki setelah perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Sekadar diketahui, Rafael Struick menjadi salah satu pemain debutan yang dipercaya untuk memperkuat Timnas Indonesia saat menjalani dua laga di FIFA Matchday Juni 2023.

Padahal, Rafael Struick baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) usai mengambil sumpah kewarganegaraan pada Mei 2023. Kala itu, dia mengucap sumpah bersama satu pemain keturunan lainnya, yakni Ivar Jenner.

Meski berstatus sebagai pemain debutan, winger ADO Den Haag itu kerap menunjukkan skill dan kualitasnya. Alhasil, kurang dari sebulan, Rafael Struick mendapat kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk mentas di FIFA Matchday Juni 2023.

Bahkan, Struick selalu dimainkan sebagai starter dalam dua laga yang dilakoni Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Kala itu, mereka melawan Timnas Palestina dan Timnas Argentina.

Rafael Struick diturunkan sebagai starter kala Timnas Indonesia ditahan imbang Palestina 0-0 pada 14 Juni 2023. Kemudian, winger 20 tahun tersebut juga dimainkan sejak awal laga ketika Timnas Indonesia dibungkam Argentina 0-2 pada 19 Juni 2023.

Dalam dua laga tersebut, performa striker Ado Den Haag itu langsung mencuri perhatian. Meski tak mencetak gol, Rafael Struick terlihat begitu berkontribusi dalam permainan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dan menciptakan sejumlah peluang.