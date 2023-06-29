Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lemparan Roket Pratama Arhan Jadi Sorotan Usai Bikin Emiliano Martinez Ketar-ketir, Liga Inggris Sampai Buat Aturan Baru

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |11:00 WIB
Lemparan Roket Pratama Arhan Jadi Sorotan Usai Bikin Emiliano Martinez Ketar-ketir, Liga Inggris Sampai Buat Aturan Baru
Pratama Arhan kala berlaga bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

LEMPARAN roket Pratama Arhan di laga Timnas Indonesia vs Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023 terus jadi sorotan karena sukses membuat kiper terbaik dunia, Emiliano Martinez, ketar-ketir. Kini, Liga Inggris bahkan sampai membuat aturan baru soal lemparan roket ala Pratama Arhan.

Ya, Arhan ramai diperbincangkan karena aksi fantastisnya di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 19 Juni 2023, Arhan yang masuk di babak kedua, melakukan beberapa lemparan ke dalam fantastis yang bahkan sempat nyaris berbuah gol.

Pratama Arhan

Salah satunya terjadi pada menit ke-53. Kala itu, lemparan Pratama Arhan yang disundul Elkan Baggott sehingga membuat bola meluncur tajam ke gawang Argentina.

Beruntung, kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez, bisa tampil gemilang. Dia dengan sigap menepis bola sehingga gawangnya tetap terjaga.

Usai laga itu, lemparan ke dalam Pratama Arhan langsung jadi sorotan. Bahkan, selang tiga hari dari digelarnya laga Timnas Indonesia vs Argentina, English Football League (EFL) yang merupakan operator kasta kedua, ketiga, dan keempat Liga Inggris membuat aturan baru soal lemparan bola ke dalam.

Tepatnya pada Kamis 22 Juni 2023, EFL mengumumkan bahwa pemain yang memiliki melakukan kualitas lemparan ke dalam fantastis seperti Pratama Arhan, dilarang memakai handuk sebelum melempar bola. Dengan begitu, lemparan roket ke dalam ala Pratama Arhan tetap diizinkan dilakukan oleh EFL.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631415/rapor-merah-patrick-kluivert-dibacakan-netizen-taktik-enggak-jalan-katanya-tim-kepelatihan-terbaik-lbi.jpg
Rapor Merah Patrick Kluivert Dibacakan Netizen: Taktik Enggak Jalan, Katanya Tim Kepelatihan Terbaik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/moncongbulo_fc_menaklukkan_asahan_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Moncongbulo Bungkam Asahan FC di GOR Ken Arok
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement