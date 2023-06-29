Lemparan Roket Pratama Arhan Jadi Sorotan Usai Bikin Emiliano Martinez Ketar-ketir, Liga Inggris Sampai Buat Aturan Baru

LEMPARAN roket Pratama Arhan di laga Timnas Indonesia vs Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023 terus jadi sorotan karena sukses membuat kiper terbaik dunia, Emiliano Martinez, ketar-ketir. Kini, Liga Inggris bahkan sampai membuat aturan baru soal lemparan roket ala Pratama Arhan.

Ya, Arhan ramai diperbincangkan karena aksi fantastisnya di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 19 Juni 2023, Arhan yang masuk di babak kedua, melakukan beberapa lemparan ke dalam fantastis yang bahkan sempat nyaris berbuah gol.

Salah satunya terjadi pada menit ke-53. Kala itu, lemparan Pratama Arhan yang disundul Elkan Baggott sehingga membuat bola meluncur tajam ke gawang Argentina.

Beruntung, kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez, bisa tampil gemilang. Dia dengan sigap menepis bola sehingga gawangnya tetap terjaga.

Usai laga itu, lemparan ke dalam Pratama Arhan langsung jadi sorotan. Bahkan, selang tiga hari dari digelarnya laga Timnas Indonesia vs Argentina, English Football League (EFL) yang merupakan operator kasta kedua, ketiga, dan keempat Liga Inggris membuat aturan baru soal lemparan bola ke dalam.

Tepatnya pada Kamis 22 Juni 2023, EFL mengumumkan bahwa pemain yang memiliki melakukan kualitas lemparan ke dalam fantastis seperti Pratama Arhan, dilarang memakai handuk sebelum melempar bola. Dengan begitu, lemparan roket ke dalam ala Pratama Arhan tetap diizinkan dilakukan oleh EFL.