HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi Direkrut Inter Miami, Gerardo Martino Bakal Reuni dengan Lionel Messi

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |08:33 WIB
Resmi Direkrut Inter Miami, Gerardo Martino Bakal Reuni dengan Lionel Messi
Gerardo Martino kala melatih Lionel Messi sebelumnya. (Foto: Reuters)
A
A
A

INTER Miami resmi merekrut pelatih berkebangsaan Argentina, Gerardo Martino. Dengan begitu, pelatih yang akrab disapa Tata Martino itu akan bereuni dengan Lionel Messi mulai musim 2023-2024.

Inter Miami mendatangkan Gerardo Tata Martino sebagai pengganti Javier Morales (interim) dan Phil Neville di kursi kepelatihan mereka. Dia pun akan menjalani tugas di klub yang mentas di liga Amerika Serikat, MLS, itu mulai musim depan.

Gerardo Martino

Bergabung dengan Inter Miami, Martino pun akan bereuni dengan Lionel Messi dan Sergio Busquets. Pelatih kelahiran 1962 itu diketahui pernah melatih Barcelona pada musim 2013-2014.

Kala itu, Tata Martino berhasil membawa Barcelona meraih satu trofi, yakni Piala Super Spanyol. Martino juga dikenal berpengalaman melatih tim-tim Amerika Selatan, seperti Newell's Old Boy hingga Tim Nasional (Timnas) Paraguay, Argentina, dan Meksiko.

"Inter Miami CF hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menunjuk pemenang Piala MLS, manajer dua kali di Piala Dunia FIFA, finalis Conmebol Copa America tiga kali, pemenang Piala Emas Concacaf, dan mantan manajer FC Barcelona dan Tim Nasional Argentina Gerardo 'Tata' Martino sebagai pelatih kepala," tulis laman resmi Inter Miami, dikutip pada Kamis (29/6/2023).

Halaman:
1 2
      
