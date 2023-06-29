Jumpa Presiden JFA, Erick Thohir: Jepang Kirim Dua Instruktur untuk Benahi Wasit Indonesia

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir terlihat kembali berjumpa dengan Presiden Federasi Sepabola Jepang (JFA), Tashima Kohzo, pada hari ini, Kamis (29/6/2023). Dalam momen tersebut, Erick ternyata ingin mengucapkan terima kasih kepada Tashima Kohzo karena sudah mengirim dua instruktur wasit ke Indonesia.

Perlu diketahui, JFA dan PSSI memang sudah sepakat bekerja sama membenahi wasit-wasit di Indonesia. Langkah itu diawali perwakilan instruktur wasit asal Jepang sudah melihat keseluruhan wasit di Indonesia.

Erick Thohir mengatakan pertemuannya dengan Tashima Kohzo memang terkait mempertegas kerja sama itu kembali. Dia pun berterima kasih JFA sudah mau berkolaborasi dengan Indonesia.

"Saya kembali bertemu Presiden Japan Football Association Tashima Kohzo, untuk menyampaikan terima kasih karena JFA sudah mengirimkan dua instruktur wasit yakni, Yoshimi Ogawa dan Toshiyuki Nagi," tulis Erick Thohir di akun instagram pribadinya @erickthohir, Kamis (29/6/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan Yoshimi Ogawa dan Toshiyuki Nagi bekerja begitu maksimal. Tentunya diharapkan bisa berdampak positif untuk wasit-wasit Indonesia.