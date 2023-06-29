Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Liga 1 2023-2024 di Pekan Pertama: Ada Persib Bandung vs Madura United hingga Persija Jakarta vs PSM Makassar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |16:31 WIB
Jadwal Liga 1 2023-2024 di Pekan Pertama: Ada Persib Bandung vs Madura United hingga Persija Jakarta vs PSM Makassar
Jadwal Liga 1 2023-2024 di Pekan Pertama. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

JADWAL Liga 1 2023-2024 di pekan pertama akan berlangsung pada 1-3 Juli 2023. Dalam pekan pertama yang berlangsung pada awal Juli 2023 itu pun akan menyajikan berbagai pertandingan menarik, seperti Persib Bandung vs Madura United hingga Persija Jakarta kontra PSM Makassar.

Seperti yang diketahui, Liga 1 2023-2024 resmi bergulir pada 1 Juli 2023 mendatang. Laga Bali United vs PSS Sleman akan menjadi pertandingan pembuka di musim yang baru tersebut.

Pertandingan antara Bali United vs PSS pun akan digelar di kandang Serdadu Tridatu, yakni di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Laga tersebut kick-off pada puku 15.00 WIB.

Di hari yang sama, ada Persis Solo vs Persebaya Surabaya yang bermain di Stadion Manahan, Surakarta pada pukul 19.00 WIB. Dua laga tersebutlah yang akan mengawali Liga 1 2023-2024.

Persib Bandung

Setelahnya, ada tujuh pertandingan lagi yang terbagi di dua hari yang berbeda. Empat pertandingan digelar pada Minggu 2 Juli 2023 dan tiga laga lagi dilangsungkan pada Senin 3 Juli 2023.

Tentunya dari sembilan pertandingan yang akan berlangsung di pekan pertama itu, ada beberapa laga yang menarik perhatian pencinta sepakbola Tanah Air. Seperti halnya Persib Bandung vs Madura United dan Persija Jakarta vs PSM Makassar.

Halaman:
1 2
      
