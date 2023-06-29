Kiper Timnas Indonesia Ernando Ari Tak Sabar Jalani Format Baru Liga 1 2023-2024: Insya Allah Persebaya Juara!

KIPER Timnas Indonesia sekaligus Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi, antusias menjalani format baru di Liga 1 2023-2024. Mantan kiper Timnas Indonesia U-16 itu menilai, format baru membuat lebih banyak klub yang berpeluang juara Liga 1 2023-2024.

“Ini bagus (perubahan format) karena ini saya baru juga merasakan ada playoff ini,” kata Ernando di Jakarta, Kamis (29/6/2023).

(Ernando berjuang bawa Persebaya berjaya di Liga 1 2023-2024)

“Ini pun bisa menjadi target untuk tim-tim yang sebelumnya belum ada target juara, kan mereka bisa berpikir untuk masuk empat besar. Mungkin saja bisa menang di playoff ini dan memenangkan juara,” sambung kiper yang turun di laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Gelaran Liga 1 2023-2024 mulai bergulir pada Sabtu 1 Juli 2023. Format kompetisi untuk musim ini mengalami perubahan.

Sebelumnya, tiap tim Liga 1 hanya akan menjalani musim reguler dengan jumlah 34 pertandingan. Namun, per musim ini, ada tambahan championship series (babak playoff) untuk menentukan juara.

Sebanyak empat tim teratas di klasemen musim reguler akan bertarung untuk memperebutkan gelar tertinggi. Tentunya format kompetisi seperti ini membuat tim-tim lebih berpeluang menjadi juara.