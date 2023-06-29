Kisah Ernando Ari yang Hampir Ditipu Emiliano Martinez Kelar Laga Timnas Indonesia vs Argentina

PENJAGA gawang Timnas Indonesia dan Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi, merasa hampir ditipu kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez. Ia merasa tertipu karena ketika mengajak Emiliano Martinez bertukar baju, kiper milik Aston Villa itu mengiyakannya.

Namun, bukannya langsung bertukar baju, Emiliano Martinez justru langsung kabur ke ruang ganti! Hal itu sempat membuat Ernando Ari panik. Sebab, ia hampir kehilangan kesempatan bertukar jersey dengan kiper terbaik dunia 2022 tersebut.

(Ernando Ari pada akhirnya berhasil mendapatkan jersey Emiliano Martinez)

“Saya minta sih ke dia (Martinez), kita salaman, respek, setelah laga terus saya bilang 'Can i take your t-shirt?’. Terus dia ok, pergi ke ruang ganti,” tutur Ernando Ari.

“Pikiran saya ditipu nih karena dia kan lari dulu. Tapi, akhirnya dapat baju dia, baju yang habis dipakai. Ia juga ambil baju saya. Saya pajang dan belum saya cuci,” lanjut mantan kiper Timnas Indonesia U-16 ini.

Sebelumnya, Timnas Indonesia mendapat kesempatan melawan Timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 19 Juni 2023. Hasilnya, Skuad Garuda menelan kekalahan 0-2 dari La Albiceleste -julukan Timnas Argentina.

Dalam laga tersebut, Ernando tampil sejak menit awal dan bermain cukup gemilang. Namun, beberapa penyelamatan gemilang yang dibuat Ernando Ari gagal menyelamatkan Timnas Indonesia.