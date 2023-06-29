Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

3 Calon Kuat Juara Liga Italia 2023-2024, Nomor 1 Bisa Bikin Kejutan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |20:52 WIB
3 Calon Kuat Juara Liga Italia 2023-2024, Nomor 1 Bisa Bikin Kejutan
3 Calon Kuat Juara Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 3 calon kuat juara Liga Italia 2023-2024 yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, saat ini setiap tim dari Liga Italia masih sibuk meracik skuad di bursa transfer musim panas 2023.

Klub-klub Serie A itu membangun tim sebaik mungkin agar bisa berbicara banyak dan menjuarai Liga Italia 2023-2024. Persaingan di musim 2023-2024 pun diprediksi akan sangat ketat seperti tahun lalu, namun ada tiga tim yang dianggap akan tampil menjanjikan di kompetisi yang baru. Lantas klub mana saja yang dimaksud?

Berikut 3 Calon Kuat Juara Liga Italia 2023-2024:

3. Juventus

Juventus

Juventus memang gagal tampil baik di Liga Italia 2022-2023, alhasil mereka pun hanya bisa finis di peringkat ketujuh. Meski demikian, Juventus masih berpeluang tampil baik di musim yang baru.

Tentunya Massimiliano Allegri harus bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut. Untungnya, Juventus terbebas dari hukuman pengurangan poin yang sempat membayangi mereka untuk musim 2023-2024 mendatang. Hal tersebut jelas membuat Allegri bisa fokus membangun Juventus kembali.

2. Napoli

Napoli

Berstatus juara bertahan, Napoli jelas akan menjadi salah satu tim yang dijagokan lagi untuk menang di musim 2023-2024. Dengan skuad yang mereka miliki saat ini, Napoli diprediksi masih mampu bersaing memperebutkan scudetto.

Masalahnya, Napoli dtinggalkan pelatih Luciano Spalletti yang membawa mereka merengkuh Liga Italia 2022-2023. Belum lagi ada kabar sejumlah bintang Napoli berpotensi hengkang di musim panas 2023 ini, seperti Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, dan Kim Min-jae.

Jadi, PR utama Rudi Garcia selaku pelatih Napoli yang baru adalah mempertahankan pemain bintang serta memperkuat kelemahan Partenopei di musim lalu.

Halaman:
1 2
      
