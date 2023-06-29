Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha, Unggahan Barcelona Justru Jadi Sorotan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |09:29 WIB
Real Madrid Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha, Unggahan Barcelona Justru Jadi Sorotan!
Para pemain Real Madrid kala berlaga. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

REAL Madrid ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk umat Muslim dunia. Di tengah sambutan positif untuk Real Madrid karena menuliskan ucapan khusus itu di media sosialnya, klub papan atas lainnya dari Spanyol, yakni Barcelona, justru jadi sorotan dan kerap mendapat komentar negatif karena postingan terbarunya.

Ya, umat Muslim dunia kini tengah merayakan Hari Raya Idul Adha. Di Indonesia, umat Muslim pun baru saja menjalani salat id pada Kamis (29/6/2023) pagi tadi.

Real Madrid

Klub raksasa asal Spanyol, Real Madrid, pun ikut memberi ucapan selamat untuk hari raya penting umat Muslim ini. Ucapan itu mereka tuliskan di akun media sosial resmi klub.

“Idul Adha. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha Madridista,” tulis Real Madrid di akun Instagram resminya @realmadrid, Kamis (29/6/2023).

Sontak, unggahan Real Madrid langsung dibanjiri komentar positif dari para penggemar. Mereka memuji sikap Real Madrid yang memberi ucapan itu.

“Tim terbaik di dunia,” tulis akun @oly**.

“Setiap tahun, Anda adalah klub terbaik dalam sejarah,” tulis akun @lv7**.

Halaman:
1 2
      
