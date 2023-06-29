Kai Havertz Resmi Gabung Arsenal, Mikel Arteta: Kami Bakal Menggila!

PELATIH Arsenal, Mikel Arteta, optimistis kehadiran Kai Havertz membuat The Gunners –julukan Arsenal– tampil lebih ganas musim depan. Juru taktik asal Spanyol itu menilai Kai Havertz memiliki kualitas untuk membuat Arsenal tampil lebih baik.

Kai Havertz baru saja resmi gabung Arsenal pada Kamis, (29/6/2023). Ia dibeli dari Chelsea seharga 65 juta pounds atau setara Rp1,2 triliun.

Arsenal pun memberikan kepercayaan besar kepada personel Timnas Jerman tersebut. Terbukti, eks pemain Bayer Leverkusen itu dikontrak lima tahun sekaligus atau hingga 30 Juni 2028.

"Kai (Havertz) adalah pemain berkualitas sangat tinggi. Ia pesepakbola serbabisa dan merupakan pemain yang cerdas," ucap Mikel Arteta mengutip dari Tuttomercato, Kamis (29/6/2023).

"Ia akan membawa kekuatan ekstra yang sangat besar ke lini tengah kami dan variasi ke permainan. Kami menyambut Kai dan keluarganya di Arsenal," ucap pelatih yang membawa Arsenal finis runner-up di Liga Inggris 2022-2023.