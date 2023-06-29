Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kai Havertz Resmi Gabung Arsenal, Mikel Arteta: Kami Bakal Menggila!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |17:52 WIB
Kai Havertz Resmi Gabung Arsenal, Mikel Arteta: Kami Bakal Menggila!
Kai Havertz resmi gabung The Gunners. (Foto Instagram/@kaihavertz29)
A
A
A

PELATIH Arsenal, Mikel Arteta, optimistis kehadiran Kai Havertz membuat The Gunners –julukan Arsenal– tampil lebih ganas musim depan. Juru taktik asal Spanyol itu menilai Kai Havertz memiliki kualitas untuk membuat Arsenal tampil lebih baik.

Kai Havertz baru saja resmi gabung Arsenal pada Kamis, (29/6/2023). Ia dibeli dari Chelsea seharga 65 juta pounds atau setara Rp1,2 triliun.

Kai Havertz

Arsenal pun memberikan kepercayaan besar kepada personel Timnas Jerman tersebut. Terbukti, eks pemain Bayer Leverkusen itu dikontrak lima tahun sekaligus atau hingga 30 Juni 2028.

"Kai (Havertz) adalah pemain berkualitas sangat tinggi. Ia pesepakbola serbabisa dan merupakan pemain yang cerdas," ucap Mikel Arteta mengutip dari Tuttomercato, Kamis (29/6/2023).

"Ia akan membawa kekuatan ekstra yang sangat besar ke lini tengah kami dan variasi ke permainan. Kami menyambut Kai dan keluarganya di Arsenal," ucap pelatih yang membawa Arsenal finis runner-up di Liga Inggris 2022-2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631413/indonesia-gagal-ke-piala-dunia-2026-2-orang-ini-jadi-sasaran-empuk-netizen-usa.jpg
Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, 2 Orang Ini Jadi Sasaran Empuk Netizen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/23/sumardji.jpg
Sumardji Siapkan Laporan Lengkap Kegagalan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement