Dikonfirmasi Fabrizio Romano, Manchester United Segera Bajak Mason Mount dari Chelsea

MANCHESTER – Manchester United segera datangkan Mason Mount dari Chelsea. Kabar itu dikonfirmasi jurnalis sekaligus pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano.

Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, @fabrizianoromano, kedua klub, yakni Chelsea dan Man United, kini sedang bernegosiasi soal transfer Mount. Tetapi, Chelsea dan Manchester United sudah menemukan kesepakatan awal untuk transfer Mount.

Menurut Romano, pekan ini akan menjadi penentu nasib Mount pada musim depan. Mount sendiri masih mempunyai kontrak satu tahun lagi bersama Chelsea. Tetapi, pemain berpaspor Inggris tersebut tampaknya akan meninggalkan klub yang membesarkan namanya.

"Sumber tetap yakin dengan hasil positif untuk kesepakatan Mason Mount setelah kontak langsung putaran pertama antarklub," tulis Romano dalam akun twitter pribadinya (@FabrizioRomano), Kamis (29/6/2023).

"Man United dan Chelsea akan segera berbicara lagi. Semua pihak menganggap pekan ini sebagai momen krusial untuk membuat keputusan akhir antara United dan Chelsea," sambungnya.