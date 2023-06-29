Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dikaitkan dengan Lazio, Jorginho: Saya Bahagia di Arsenal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |05:05 WIB
Dikaitkan dengan Lazio, Jorginho: Saya Bahagia di Arsenal!
Jorginho mengaku bahagia di Arsenal. (Foto: Instagram/@jorginhofrello)
GELANDANG Timnas Italia, Jorginho, menegaskan masa depannya bersama Arsenal. Pesepakbola keturunan Brasil itu mengonfirmasi dirinya bahagia di Arsenal dan tak berpikiran untuk pindah klub, termasuk hengkang ke Lazio.

Jorginho yang didatangkan Arsenal dari Chelsea pada musim dingin 2023, memiliki kontrak bersama The Gunners -julukan Arsenal-  pada 30 Juni 2024. Berhubung kontraknya tersisa satu tahun lagi, ada banyak klub yang menggoda Jorginho, salah satunya Lazio.

Jorginho

Lazio dikabarkan tertarik mendatangkan Jorginho di bursa transfer musim panas 2023. Gli Aquilotti –julukan Lazio– mencoba memanfaatkan situasi yang ada di skuad Arsenal saat ini.

The Gunners  tengah memburu gelandang West Ham United sekaligus Timnas Inggris, Declan Rice. Jika Declan Rice merapat Arsenal, maka posisi Jorginho terancam.

“Sejujurnya, saya sangat, sangat senang bertahan di Arsenal,” kata Jorginho, dikutip dari akun twitter Fabrizio Romano, Kamis (29/6/2023).

“Desas-desus itu (rumor Lazio), saya tidak yakin siapa yang berada di belakangnya. Tetapi, saat ini tidak ada yang terjadi pada saya,” lanjut pemenang trofi Piala Eropa 2020 bersama Timnas Italia ini.

