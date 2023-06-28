Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Kiprah Shin Tae-yong yang Selalu Tampil Gacor di Piala Dunia U-17 1987

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |20:07 WIB
Kisah Kiprah Shin Tae-yong yang Selalu Tampil Gacor di Piala Dunia U-17 1987
Shin Tae-yong pernah tampil apik ketika membela Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 1987 (Foto: PSSI)
KISAH kiprah Shin Tae-yong yang selalu tampil gacor di Piala Dunia U-17 1987 menjadi momen berharga bagi pelatih Timnas Indonesia itu. Kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 mengorek kenangan lalu saat Shin Tae-yong membela negaranya.

Jauh sebelum menjadi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memiliki kiprah yang mengesankan sebagai pemain di ajang Piala Dunia U-17 tahun 1987. Shin Tae-yong yang masih berusia 16 tahun selalu menjadi starter pasukan Taeguk Warriors – julukan Korea Selatan – di Piala Dunia U-17 1987.

Shin Tae-yong

Pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 itu sangat produktif mencetak gol pada laga tersebut. Ketajamannya dalam bermain mengantarkan Shin Tae-yong menuju kariernya yang mengesankan bersama Timnas Korea selatan.

Kiprah Shin Tae-yong yang selalu tampil gacor saat tampil di Piala Dunia U-17 1987 tidak akan terlupakan. Shin Tae-yong mengenakan jersey nomor 10 memegang peran penting dalam mencetak gol pada pentas Piala Dunia U-17 1987.

Korea Selatan yang saat itu berada di Grup B harus berhadapan dengan Pantai Gading, Ekuador, dan Amerika Serikat.

Laga Grup B dibuka dengan pertandingan Korea Selatan melawan Pantai Gading. Gol tunggal dari Shin Tae-yong pada menit ke-53 berhasil menyelamatkan Korea Selatan dari kekalahan. Pertandingan berakhir imbang 1-1 dari kedua tim 

Pertandingan kedua Korea Selatan terpaksa menerima kekalahan 0-1 setelah bentrok dengan Ekuador.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
