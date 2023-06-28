2 Penyerang Ganas yang Bisa Gantikan Posisi Karim Benzema di Real Madrid

SEJAK kapten Real Madrid Karim Benzema memilih untuk bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Ittihad pada 5 Juni 2023, Santiago Bernabeu mengalami krisis penyerang bintang. Benzema praktis menjadi tumpuan Los Blancos selepas ditinggal Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema mencetak 162 gol dalam lima tahun sejak CR7 pergi ke Arab Saudi, bahkan berhasil meraih Ballon d'Or pada 2022. Kini, Madrid perlu mencari penggantinya untuk persiapan musim terdekat.

Meski telah berhasil mendatangkan pemain internasional Spanyol berusia 33 tahun Joselu ke Bernabeu, namun tampaknya kehadiran mantan pemain Espanyol itu belum dapat menjawab standar yang telah ditorehkan Benzema.

Karena itu, skuad Carlo Anceloti masih membidik dua penyerang ganas yang mungkin dapat bergabung dengan Real Madrid pada transfer musim panas ini. Siapa saja mereka?

Kylian Mbappe

Presiden Klub Florentino Perez, ingin melihat Mbappe mengenakan seragam putih terkenal itu dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Pemain Prancis berusia 24 tahun itu telah lama didambakan oleh Los Blancos, dan sepertinya kesepakatan untuk penyerang Paris Saint-Germain (PSG) itu mungkin saja terjadi.

Pria yang mencetak hat-trick final Piala Dunia pada bulan Desember baru-baru ini mengumumkan bahwa dia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan PSG setelah musim panas mendatang.