HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pesepakbola Top Dunia yang Mirip Artis Indonesia, Nomor 1 Bikin Ngakak

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |19:28 WIB
7 Pesepakbola Top Dunia yang Mirip Artis Indonesia, Nomor 1 Bikin Ngakak
Luka Modric disebut mirip seorang artis Indonesia (Foto: Twitter/FIFAWorldCup)
A
A
A

SEBANYAK tujuh pesepakbola top dunia yang mirip artis Indonesia akan dibahas di sini. Banyak pesepakbola top dunia yang dibandingkan dengan para artis Indonesia yang memiliki wajah yang mirip.

Unggahan akun TikTok @vrstlidn membuat geger media sosial karena membandingkan wajah para pemain sepakbola top dengan para artis Indonesia. Memang ada beberapa kesamaan di antara mereka dan itu mengundang tawa netizen.

Pesepakbola

Ada tujuh pesepakbola top dunia yang mirip artis Indonesia. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan berikut ini.

Berikut 7 Pesepakbola Top Dunia yang Mirip Artis Indonesia

7. Luis Figo dan Jeremy Thomas

Luis Figo

Jeremy Thomas

Ini adalah sebuah perbandingan yang sudah ada sejak lama. Jeremy Thomas di masa mudanya memang benar-benar mirip dengan Luis Figo sehingga sering dijadikan bahan candaan oleh netizen.

6. David Silva dan Fedi Nuril

David Silva

Fedi Nuril

Wajah eks gelandang Manchester City, David Silva, dinilai sama seperti Fedi Nuril. Keduanya pun memiliki gaya rambut yang hampir serupa.

5. Sami Khedira dan Aryo Wahab

Sami Khedira

Aryo Wahab

Sami Khedira adalah seorang mantan gelandang untuk tim-tim kelas dunia seperti Juventus dan Real Madrid. Wajahnya sering kali dimiripkan dengan musisi Aryo Wahab.

4. Robert Lewandowski dan Nino Fernandez

Robert Lewandowski

Nino Fernandez

Robert Lewandowski memang memiliki wajah yang mirip dengan Nino Fernandez. Jika Nino mengenakan seragam Barcelona, mungkin saja dikira Robert Lewandowski.

Halaman:
1 2
      
