7 Pesepakbola Top Dunia yang Mirip Artis Indonesia, Nomor 1 Bikin Ngakak

Luka Modric disebut mirip seorang artis Indonesia (Foto: Twitter/FIFAWorldCup)

SEBANYAK tujuh pesepakbola top dunia yang mirip artis Indonesia akan dibahas di sini. Banyak pesepakbola top dunia yang dibandingkan dengan para artis Indonesia yang memiliki wajah yang mirip.

Unggahan akun TikTok @vrstlidn membuat geger media sosial karena membandingkan wajah para pemain sepakbola top dengan para artis Indonesia. Memang ada beberapa kesamaan di antara mereka dan itu mengundang tawa netizen.

Ada tujuh pesepakbola top dunia yang mirip artis Indonesia. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan berikut ini.

Berikut 7 Pesepakbola Top Dunia yang Mirip Artis Indonesia

7. Luis Figo dan Jeremy Thomas





Ini adalah sebuah perbandingan yang sudah ada sejak lama. Jeremy Thomas di masa mudanya memang benar-benar mirip dengan Luis Figo sehingga sering dijadikan bahan candaan oleh netizen.

6. David Silva dan Fedi Nuril





Wajah eks gelandang Manchester City, David Silva, dinilai sama seperti Fedi Nuril. Keduanya pun memiliki gaya rambut yang hampir serupa.

5. Sami Khedira dan Aryo Wahab





Sami Khedira adalah seorang mantan gelandang untuk tim-tim kelas dunia seperti Juventus dan Real Madrid. Wajahnya sering kali dimiripkan dengan musisi Aryo Wahab.

4. Robert Lewandowski dan Nino Fernandez





Robert Lewandowski memang memiliki wajah yang mirip dengan Nino Fernandez. Jika Nino mengenakan seragam Barcelona, mungkin saja dikira Robert Lewandowski.