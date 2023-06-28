Menggila Bersama Garuda Select, Gelandang Senegal Rossoul Camara Diminta Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

MENGGILA bersama Garuda Select, gelandang Senegal Rossoul Camara diminta perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Kualitasnya mendapatkan pujian dari sesama pemain dan juga para netizen Indonesia.

Kualitas Roussoul Camara diulas oleh akun resmi TikTok Garuda Select, @garuda_select. Dalam video tersebut, para pemain mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki olehnya.

Roussoul diklaim memiliki kualitas kontrol dan operan yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan juga mendapat sorotan.

Garuda Select menggambarkannya sebagai seorang “jenderal” sesuai dengan keterangannya dalam caption unggahan tersebut. Roussoul memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, menurut rekan setimnya.

Imbas dari performa apik tersebut, para netizen di kolom komentar unggahan akun TikTok Garuda Select pun mengharapkannya membela Timnas Indonesia U-17. Memang, ada banyak pemain Garuda Select yang bisa dipanggil untuk memperkuat tim asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U-17 2023 nantinya.

“Camara cocok tu untuk Timnas [Indonesia] U-17,” kata akun @az*****. “Naturalisasi guys,” timpal akun @ai****.

Meski begitu, belum diketahui apakah Camara memiliki darah Indonesia. Program Garuda Select memang mencampur bakat Indonesia dengan talenta luar negeri belakangan, Camara salah satu pemain asing di tim tersebut.