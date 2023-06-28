Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menggila Bersama Garuda Select, Gelandang Senegal Rossoul Camara Diminta Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |18:49 WIB
Menggila Bersama Garuda Select, Gelandang Senegal Rossoul Camara Diminta Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Roussoul Camara, gelandang asal Senegal di Garuda Select (Foto: TikTok/garuda_select)
A
A
A

MENGGILA bersama Garuda Select, gelandang Senegal Rossoul Camara diminta perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Kualitasnya mendapatkan pujian dari sesama pemain dan juga para netizen Indonesia.

Kualitas Roussoul Camara diulas oleh akun resmi TikTok Garuda Select, @garuda_select. Dalam video tersebut, para pemain mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki olehnya.

Roussoul Camara

Roussoul diklaim memiliki kualitas kontrol dan operan yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan juga mendapat sorotan.

Garuda Select menggambarkannya sebagai seorang “jenderal” sesuai dengan keterangannya dalam caption unggahan tersebut. Roussoul memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, menurut rekan setimnya.

Imbas dari performa apik tersebut, para netizen di kolom komentar unggahan akun TikTok Garuda Select pun mengharapkannya membela Timnas Indonesia U-17. Memang, ada banyak pemain Garuda Select yang bisa dipanggil untuk memperkuat tim asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U-17 2023 nantinya.

“Camara cocok tu untuk Timnas [Indonesia] U-17,” kata akun @az*****. “Naturalisasi guys,” timpal akun @ai****.

Meski begitu, belum diketahui apakah Camara memiliki darah Indonesia. Program Garuda Select memang mencampur bakat Indonesia dengan talenta luar negeri belakangan, Camara salah satu pemain asing di tim tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173563/nova_arianto-THGx_large.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025, Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto Pamit dari Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/51/3172187/timnas_indonesia_u_17-xwYC_large.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025, Nova Arianto Ungkap Perkembangan Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/51/3169799/timnas_indonesia_u_17-mrCI_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Makedonia Utara U-17 di Laga Uji Coba: Garuda Asia Kalah 0-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/51/3169789/timnas_indonesia_u_17-7lWX_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-17 vs Makedonia Utara U-17: Sengit, Garuda Asia Tertinggal 0-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631359/hasil-kualifikasi-piala-dunia-2026-timnas-indonesia-imbang-lawan-irak-di-babak-pertama-dmi.webp
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Indonesia Imbang Lawan Irak di Babak Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/19/jay_idzes.jpg
Viral Jay Idzes Tenangkan Suporter yang Lempar Benda ke Lapangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement