HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola yang Jadi Miliarder Setelah Pensiun sebagai Pemain, Nomor 1 Punya Pabrik Kimia

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |18:21 WIB
5 Pesepakbola yang Jadi Miliarder Setelah Pensiun sebagai Pemain, Nomor 1 Punya Pabrik Kimia
Legenda Arsenal Mathieu Flamini/Foto: Arsenal
A
A
A

BINTANG sepakbola dunia berhasil meraup kekayaan dari cabang olahraga tersebut. Tak sedikit dari mereka hidup dalam kemewahan yang tak pernah dibayangkan oleh pekerja profesional lainnya.

Kehidupan yang mewah ini bahkan berlanjut saat mereka tak lagi bermain. Beberapa di antaranya justru berhasil menambah pundi-pundi kekayaan, justru setelah pensiun. Berikut lima pesepakbola yang jadi miliarder setelah pensiun sebagai pemain.

1. Mathieu Flamini

Mathieu Flamini merupakan gelandang tangguh yang pernah membela kesebelasan Arsenal dan AC Milan. Usai pensiun sebagai pemain, dia memilih bergabung ke industri biokimia.

flamini

Bersama rekan bisnisnya, ia mendirikan GF Biochemicals. Perusahaan ini membuat asam Levulinic, atau bahan bakar yang terbuat dari limbah pabrik untuk pembuatan plastik. Dari bisnisnya ini, Mathieu Flamini diperkirakan berhasil meraih kekayaan sebesar 21 miliar pound sterling.

2. Thomas Gravesen

Thomas Gravesen juga masuk daftar pesepakbola yang makin menjadi kaya setelah pensiun. Gravesen mungkin paling terkenal karena kepindahannya secara misterius dari Everton ke Real Madrid.

Gravesen

Terlepas dari itu, dia juga menikmati keberuntungan yang lebih besar dengan meninggalkan sepakbola untuk menjadi raja judi di Las Vegas.

Dia dilaporkan memiliki uang sebesar 100 juta poundsterling atau sekira Rp1,4 triliun hanya dalam satu permainan poker.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
