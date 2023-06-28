5 Pelatih asal Jerman yang Cocok Jadi Direktur Teknik PSSI, Nomor 1 Pernah Juara Dunia!

SEBANYAK lima pelatih asal Jerman yang cocok jadi direktur teknik PSSI akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah seseorang yang pernah menjadi juara dunia.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah membebaskan Indra Sjafri dari jabatannya sebagai direktur teknik demi fokus menukangi Timnas Indonesia U-23. Sebelumnya, Erick telah mengatakan bahwa direktur teknik PSSI berikutnya adalah orang Jerman.

Banyak spekulasi yang beredar. Setidaknya, ada lima pelatih yang cocok menjadi direktur teknik PSSI. Siapa sajakah mereka? Mari simak pembahasan berikut ini.

Berikut 5 Pelatih asal Jerman yang Cocok Jadi Direktur Teknik PSSI

5. Rudi Voller





Rudi Voller merupakan seorang pemain legendaris Jerman. Dia pernah menjadi pelatih setelah pensiun dengan menukangi Timnas Jerman.

Selain jadi pelatih, Voller juga menjabat sebagai direktur olahraga beberapa kali, seperti di Bayer Leverkusen dan kini Timnas Jerman. Itu tentu akan sulit untuk merekrut Voller karena pada saat ini menjabat sebagai direktur olahraga Timnas Jerman. Namun, bisa saja lobby dari Erick Thohir meruntuhkannya.

4. Dietmar Hamann





Dietmar Hamann adalah seorang legenda sepakbola Jerman. Sosok yang bermain sebagai gelandang ini pernah membela dua klub top Inggris, yaitu Liverpool dan Manchester City.

Hamann pernah menjadi pelatih di awal-awal setelah pensiun sebagai pemain. Kini, dia hanya bekerja sebagai pengamat sepakbola. Bisa saja, Erick Thohir melobbynya untuk pekerjaan yang lebih serius.