Malaysia Dibuat Iri dengan Tingginya Rasa Nasionalisme Para Pemain Timnas Indonesia

Jordi Amat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat (Foto: Instagram/jordiamat5)

MALAYSIA dibuat iri dengan tingginya rasa nasionalisme para pemain Timnas Indonesia. Pernyataan ini terlontar dari pernyataan media Malaysia yakni Onefootball.my usai FIFA Matchday Juni 2023 lalu.

Laga yang pertemukan Indonesia dengan Argentina memang mendapat banyak sorotan dari media luar negeri. Tidak terkecuali dari media negara tetangga Indonesia sendiri, Malaysia. Salah satu yang menjadi sorotan media Malaysia adalah tingginya nasionalisme pemain Timnas Indonesia.

Melalui akun Twitternya @OnefootballM pada, Selasa (20/06/23) Onefootball.my media Malaysia dibuat iri dengan tingginya rasa nasionalisme para pemain Timnas Indonesia naturalisasi. Pemain naturalisasi tempat fasih menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” pada pertandingan FIFA Matchday 2023.

Sebelum bentrok dengan Timnas Argentina, skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Sebuah video memperlihatkan pemain naturalisasi seperti Rafael Struick, Ivar Jenner, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Marc Klok, Stefano Lilipaly, dan Sandy Walsh ikut bernyanyi dengan khidmat.

Onefootball.my menyoroti kefasihan pemain naturalisasi Timnas Indonesia saat menyanyikan lagu kebanggsaan Indonesia. Media tersebut mengapresiasi rasa nasionalisme dari para pemain.

Mereka juga membandingkan Timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi Timnas Malaysia. Menurutnya meski sudah lama membela skuad Harimau Malaya, para pemain naturalisasi tetap tidak hafal lagu kebangsaan Malaysia, “Negaraku”.