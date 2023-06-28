Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

JIS Punya Beberapa Catatan, Menpora Akan Bahas untuk Jadi Venue Piala Dunia U-17 2023

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |17:04 WIB
JIS Punya Beberapa Catatan, Menpora Akan Bahas untuk Jadi Venue Piala Dunia U-17 2023
Menpora Dito Ariotedjo bahas kemungkinan JIS jadi venue Piala Dunia U-17 2023 (Foto: MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA International Stadium (JIS) punya beberapa catatan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo akan bahas untuk jadi venue Piala Dunia U-17 2023. Belum ada lampu hijau untuk penggunaan JIS yang masih belum memenuhi standar.

Indonesia akan segera menggelar Piala Dunia U-17 2023 pada November-Desember 2023 mendatang. JIS berpotensi dipilih sebagai venue di Jakarta karena Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) kemungkinan tidak tersedia akibat konser Coldplay.

Jakarta International Stadium

Menpora Dito mengungkap kemungkinan JIS dipakai untuk event ini. Namun, dia juga menjelaskan ada beberapa hal yang masih menjadi masalah JIS, seperti akses pintu dan parkir.

"Memang beberapa catatan buat Jakarta Internasional Stadium (JIS), itu terkait pintu ya, akses pintu, parkir, dan apa saya lupa," tutur Dito saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (28/6/2023).

Menpora Dito menerangkan bahwa pihaknya akan meninjau JIS dalam waktu dekat. Tentu, hal ini untuk menilai apakah JIS benar-benar bisa digunakan untuk pementasan Piala Dunia U-17 2023 atau tidak.

"Karena memang Bapak Presiden juga menginginkan JIS direnovasi sesuai standar," tutur Dito.

Halaman:
1 2
      
