HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gagal Dinaturalisasi Gara-Gara Shin Tae-yong, Pemain Keturunan Ini Rindu Perkuat Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |15:42 WIB
Gagal Dinaturalisasi Gara-Gara Shin Tae-yong, Pemain Keturunan Ini Rindu Perkuat Timnas Indonesia
Kai Boham (24) rindu momen memperkuat Timnas Indonesia U-19. (Foto: Twitter/@kaiboham)
A
A
A

GAGAL dinaturalisasi gara-gara Shin Tae-yong, pemain keturunan Indonesia, Kai Boham, rindu memperkuat Timnas Indonesia. Medio Juni 2022, Kai Boham bersama dua pemain keturunan lain, yakni Jim Croque dan Max Christoffel datang ke Indonesia.

Mereka berlatih bersama skuad Timnas Indonesia U-19 yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U-19 2022 pada 2-15 Juli 2022. Namun, tak hanya berlatih, kesempatan ini juga dijadikan pelatih Timnas Indonesia U-19, Shin Tae-yong, untuk memantau kualitas Kai Boham dan dua pemain keturunan lain.

Kai Boham

(Kai Boham gagal dinaturalisasi menjadi WNI)

Jika selama seleksi mereka tampil prima, Kai Boham dan dua rekannya akan menjalani proses naturalisasi. Namun, jika sebaliknya alias tampil loyo, Shin Tae-yong tidak merekomendasikan mereka ke PSSI untuk dinaturalisasi.

Pada akhirnya, Shin Tae-yong memutuskan tidak memberikan rekomendasi Kai Boham dan kawan-kawan kepada PSSI. Alhasil, Jim Croque, Kai Boham dan Max Christoffel harus pulang ke Belanda dengan rasa kecewa.

Setahun berlalu, Kai Boham mengalami peningkatan karier. Dari yang awalnya cuma membela tim muda Almere City, Kai Boham kini memperkuat tim senior SC Telstar yang mentas di kasta kedua Liga Belanda.

Meski pelan-pelan sudah memulai karier profesionalnya di Belanda, Kai Boham yang biasa bermain sebagai pemain belakang ini tidak melupakan Indonesia. Di akun Twitter-nya, @KaiBoham, Kai Boham membagikan momen satu tahun lalu saat hendak melakoni laga uji coba bersama Timnas Indonesia U-19.

Halaman:
1 2
      
