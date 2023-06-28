Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Diduga Sindir Shin Tae-yong, Nomor 1 Saddil Ramdani!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |15:06 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Diduga Sindir Shin Tae-yong, Nomor 1 Saddil Ramdani!
Saddil Ramdani jadi sorotan karena menyindir Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang diduga sindir Shin Tae-yong akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong didatangkan PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia sejak Januari 2020 silam.

Sejak saat itu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut telah merasakan pahit manisnya menjadi pelatih skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Bahkan, sedikitnya sudah ada tiga pemain Timnas Indonesia yang pernah menyindir pelatih 53 tahun tersebut. Lantas, siapa sajakah mereka?

Shin Tae-yong

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Diduga Sindir Shin Tae-yong:

3. Ilija Spasojevic

Ilija Spasojevic

Pemain Timnas Indonesia yang diduga sindir Shin Tae-yong untuk urutan ketiga adalah bomber Bali United, Ilija Spasojevic. Senin (7/3/2022), Ilija Spasojevic mengunggah sebuah postingan di media sosial Instagram pribadinya.

Dalam postingan tersebut, Ilija Spasojevic memamerkan jumlah gol yang berhasil dicetaknya di Liga 1 saat itu yakni 20 gol dari 29 pertandingan bersama Bali United. Unggahan tersebut diduga sindiran keras terhadap Shin Tae-yong karena tidak memanggilnya ke Timnas Indonesia.

"Lumayan bagus ya untuk pemain tua yang kecapean di latihan," tulis Ilija Spasojevic di unggahan yang telah dihapus dalam akun Instagram-nya pada Maret 2022 silam.

2. Stefano Lilipaly

Stefano Lilipaly

Selanjutnya adalah winger Borneo FC, Stefano Lilipaly. Pemain naturalisasi berdarah Belanda itu awalnya tidak masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday Maret 2023 lalu.

Tak lama setelah pengumuman itu, Stefano Lilipaly mengunggah kata “lucu” di Instagram pribadinya yang dinilai banyak pihak sebagai bentuk sindiran kepada Shin Tae-yong. Padahal, dari 28 pertandingan di Liga 1 2022-2023, Stefano Lilipaly tampil cukup apik dengan mengemas enam gol dan sembilan assist. Pada akhirnya, pemain 33 tahun itu dipanggil Shin Tae-yong untuk laga kontra Burundi.

Halaman:
1 2
      
