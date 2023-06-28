Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Jordi Amat, Jebolan Piala Dunia yang Bawa Spanyol ke Semifinal Piala Dunia U-17 2009

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:36 WIB
Kisah Jordi Amat, Jebolan Piala Dunia yang Bawa Spanyol ke Semifinal Piala Dunia U-17 2009
Jordi Amat/Foto: Instagram
A
A
A

KISAH Jordi Amat, jebolan Piala Dunia yang bawa Spanyol ke semifinal Piala Dunia U-17 2009 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Jordi Amat merupakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia keturunan Spanyol - Indonesia.

Jordi Amat lahir di Barcelona, pada 21 Maret 1992. Bek tengah Johor Darul Takzim (JDT) itu memiliki darah Indonesia dari neneknya. Dia sendiri resmi menyandang status Warga Negara Indonesia (WNI) usai menjalani sumpah kewarganegaraan pada Kamis (17/11/2022).

Jordi Amat

Karier sepakbolanya dimula di akademi Espanyol. Setelah menimba ilmu di sana, bek tengah Timnas Indonesia itu naik kelas ke tim utama Espanyol pada Februari 2010. Selanjutnya, dia memperkuat sejumlah tim ternama seperti Rayo Vallecano hingga Swansea City.

Selain di level klub, Jordi Amat juga pernah memperkuat Timnas Spanyol di berbagai kelompok umur. Salah satunya, pemain 31 tahun itu pernah masuk dalam skuad Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2009 yang digelar di Nigeria.

Kala itu, Jordi Amat bermain sebanyak lima kali untuk Timnas Spanyol U-17 di bawah asuhan Gines Melendez. Tercatat, bek tengah JDT ini tampil saat Spanyol melawan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Malawi, Uruguay dan juga Nigeria.

Bahkan, Jordi Amat sukses mengantarkan Timnas Spanyol U-17 lolos ke babak semifinal Piala Dunia U-17 2009. Dia lebih dulu membawa Spanyol lolos dari penyisihan Grup E Piala Dunia U-17 2009 usai menyapu bersih laga dengan tiga kemenangan.

Lalu pada babak 16 besar Piala Dunia U-17 2009, Jordi Amat membantu Spanyol menyingkirkan Burkina Faso. Kemudian di babak perempatfinal, Spanyol sukses menghentikan langkah Uruguay.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176181/5_pelatih_yang_cocok_gantikan_patrick_kluivert_jika_dipecat_dari_timnas_indonesia_pssi-bJdt_large.jpg
5 Pelatih yang Cocok Gantikan Patrick Kluivert jika Dipecat dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Manchester United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176177/jay_idzes_kecewa_kepada_wasit_ma_ning_yang_pimpin_laga_timnas_indonesia_vs_irak_rcti-5DQG_large.jpg
Sambil Menahan Tangis, Jay Idzes Respons Putusan Wasit Ma Ning: Sesuatu Terjadi dan Menurut Saya Tidak Benar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176173/patrick_kluivert_ngamuk_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_rcti-26Ug_large.jpg
Patrick Kluivert Ngamuk Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026 Usai Kalah 0-1 dari Irak: Pukul Bench!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176170/timnas_indonesia-0OjM_large.jpg
Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Indonesia vs Irak: Skuad Garuda Gagal ke Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631399/erick-thohir-minta-maaf-timnas-indonesia-gagal-lolos-piala-dunia-2026-tvg.webp
Erick Thohir Minta Maaf Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kevin_diks.jpg
Ini Alasan Timnas Indonesia Tak Dapat Penalti meski Kevin Diks Disikut Bek Irak di Kotak Terlarang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement