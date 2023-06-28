Kisah Jordi Amat, Jebolan Piala Dunia yang Bawa Spanyol ke Semifinal Piala Dunia U-17 2009

KISAH Jordi Amat, jebolan Piala Dunia yang bawa Spanyol ke semifinal Piala Dunia U-17 2009 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Jordi Amat merupakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia keturunan Spanyol - Indonesia.

Jordi Amat lahir di Barcelona, pada 21 Maret 1992. Bek tengah Johor Darul Takzim (JDT) itu memiliki darah Indonesia dari neneknya. Dia sendiri resmi menyandang status Warga Negara Indonesia (WNI) usai menjalani sumpah kewarganegaraan pada Kamis (17/11/2022).

Karier sepakbolanya dimula di akademi Espanyol. Setelah menimba ilmu di sana, bek tengah Timnas Indonesia itu naik kelas ke tim utama Espanyol pada Februari 2010. Selanjutnya, dia memperkuat sejumlah tim ternama seperti Rayo Vallecano hingga Swansea City.

Selain di level klub, Jordi Amat juga pernah memperkuat Timnas Spanyol di berbagai kelompok umur. Salah satunya, pemain 31 tahun itu pernah masuk dalam skuad Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2009 yang digelar di Nigeria.

Kala itu, Jordi Amat bermain sebanyak lima kali untuk Timnas Spanyol U-17 di bawah asuhan Gines Melendez. Tercatat, bek tengah JDT ini tampil saat Spanyol melawan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Malawi, Uruguay dan juga Nigeria.

Bahkan, Jordi Amat sukses mengantarkan Timnas Spanyol U-17 lolos ke babak semifinal Piala Dunia U-17 2009. Dia lebih dulu membawa Spanyol lolos dari penyisihan Grup E Piala Dunia U-17 2009 usai menyapu bersih laga dengan tiga kemenangan.

Lalu pada babak 16 besar Piala Dunia U-17 2009, Jordi Amat membantu Spanyol menyingkirkan Burkina Faso. Kemudian di babak perempatfinal, Spanyol sukses menghentikan langkah Uruguay.