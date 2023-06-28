Muncul Video Lionel Messi Umur 10 Tahun Tampil Menggila, Disebut Lebih Jago dari Pemain Timnas Indonesia Senior!

MUNCUL video Lionel Messi umur 10 tahun tampil menggila. Sang pemain megabintang Argentina pada usia 10 tahun disebut lebih hebat ketimbang para pemain Timnas Indonesia yang sudah berada di tim senior.

Lionel Messi adalah salah satu pesepakbola terbaik sepanjang masa. Sulit untuk menyangkal kehebatannya dengan bukti tujuh gelar Ballon dOr, empat trofi Liga Champions, dan baru-baru ini membawa Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022.

Talenta Messi sudah membuat gempar sejak dirinya masih kecil. Barcelona bahkan sudah merekrutnya dari Newell’s Old Boys pada tahun 2000 silam ketika Messi masih berusia 13 tahun.

Nyatanya, tiga tahun sebelum itu, Messi sudah menjadi perhatian utama di lapangan sepakbola. Sebuah video beredar di TikTok oleh akun @jarotedits menjadi sorotan.

Messi sudah mampu melewati banyak lawan dengan gocekannya dan eksekusi bola matinya sudah mematikan. Kualitas kontrolnya juga sangat menakjubkan dan para netizen melempar berbagai komentar kocak mengenai hal ini.

“Umur segitu udah jago freekick [tendangan bebas]. Memang kalau bakat dari lahir gak bisa diragukan lagi,” kata akun @bo****.