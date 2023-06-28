Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Muncul Video Lionel Messi Umur 10 Tahun Tampil Menggila, Disebut Lebih Jago dari Pemain Timnas Indonesia Senior!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:10 WIB
Muncul Video Lionel Messi Umur 10 Tahun Tampil Menggila, Disebut Lebih Jago dari Pemain Timnas Indonesia Senior!
Aksi Lionel Messi kecil lakukan tendangan bebas (Foto: TikTok/jarotedits)
A
A
A

MUNCUL video Lionel Messi umur 10 tahun tampil menggila. Sang pemain megabintang Argentina pada usia 10 tahun disebut lebih hebat ketimbang para pemain Timnas Indonesia yang sudah berada di tim senior.

Lionel Messi adalah salah satu pesepakbola terbaik sepanjang masa. Sulit untuk menyangkal kehebatannya dengan bukti tujuh gelar Ballon dOr, empat trofi Liga Champions, dan baru-baru ini membawa Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022.

Lionel Messi

Talenta Messi sudah membuat gempar sejak dirinya masih kecil. Barcelona bahkan sudah merekrutnya dari Newell’s Old Boys pada tahun 2000 silam ketika Messi masih berusia 13 tahun.

Nyatanya, tiga tahun sebelum itu, Messi sudah menjadi perhatian utama di lapangan sepakbola. Sebuah video beredar di TikTok oleh akun @jarotedits menjadi sorotan.

Messi sudah mampu melewati banyak lawan dengan gocekannya dan eksekusi bola matinya sudah mematikan. Kualitas kontrolnya juga sangat menakjubkan dan para netizen melempar berbagai komentar kocak mengenai hal ini.

“Umur segitu udah jago freekick [tendangan bebas]. Memang kalau bakat dari lahir gak bisa diragukan lagi,” kata akun @bo****.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176181/5_pelatih_yang_cocok_gantikan_patrick_kluivert_jika_dipecat_dari_timnas_indonesia_pssi-bJdt_large.jpg
5 Pelatih yang Cocok Gantikan Patrick Kluivert jika Dipecat dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Manchester United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176177/jay_idzes_kecewa_kepada_wasit_ma_ning_yang_pimpin_laga_timnas_indonesia_vs_irak_rcti-5DQG_large.jpg
Sambil Menahan Tangis, Jay Idzes Respons Putusan Wasit Ma Ning: Sesuatu Terjadi dan Menurut Saya Tidak Benar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176173/patrick_kluivert_ngamuk_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_rcti-26Ug_large.jpg
Patrick Kluivert Ngamuk Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026 Usai Kalah 0-1 dari Irak: Pukul Bench!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176170/timnas_indonesia-0OjM_large.jpg
Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Indonesia vs Irak: Skuad Garuda Gagal ke Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631397/kluivert-minta-publik-bangga-dengan-timnas-indonesia-meski-gagal-ke-piala-dunia-2026-mcc.webp
Kluivert Minta Publik Bangga dengan Timnas Indonesia meski Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/19/jay_idzes.jpg
Viral Jay Idzes Tenangkan Suporter yang Lempar Benda ke Lapangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement