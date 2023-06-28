Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sempat Ingin Gabung Bali United, Jesse Lingard Dikaitkan dengan Klub Arab Saudi

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:04 WIB
Sempat Ingin Gabung Bali United, Jesse Lingard Dikaitkan dengan Klub Arab Saudi
Jesse Lingard/Foto: Reuters
A
A
A

MANTAN bintang Manchester United, Jesse Lingard, menyatakan minatnya untuk bergabung dengan klub Arab Saudi. Lingard siap menyusul mantan rekan setimnya Cristiano Ronaldo yang telah lebih dulu merumput di sana. 

Lingard (30), yang saat ini tidak memiliki klub, mengungkapkan bahwa dia "mempertimbangkan semua opsi" ketika berbicara tentang masa depannya sebagaimana dilansir dari The Sun.

 Cristiano Ronaldo

"Saya tidak pernah mengesampingkan tim mana pun, klub mana pun, jadi bagi saya itu memilih tim yang tepat. Itu harus tepat untuk saya," ucapnya.

"Saya hanya ingin bermain sepak bola di penghujung hari."

 BACA JUGA:

Dia pun mengatakan bahwa, tempat nantinya dia bernaung harus cocok dengannya. Selain itu, timnya pun harus bagus dan memiliki visi juara.

"Saya masih lapar (gelar), saya bekerja keras dan saya akan siap ketika dipanggil," ujarnya.

Sebelumnya, Lingard diisukan tertarik untuk bermain di Liga Indonesia, dengan bergabung ke Bali United. Hal itu diungkapkannya saat mengunjungi Tanah Air 8 Juni lalu.

“Tentu Bali United. Saya berada di sini untuk bertemu fans dan sedikit memberikan pelatihan,” kata Jesse Lingard kepada awak media.

Peluang ke Arab Saudi

Gelandang serang itu dilepas oleh Nottingham Forest di akhir musim, setelah gagal mendapatkan tempat di tim utama di bawah Steve Cooper.

Berbicara tentang Arab Saudi, Lingard mengatakan: "Arab Saudi sedang melakukan hal-hal besar. Dalam satu atau dua tahun ke depan, beberapa tahun ke depan, itu akan menjadi salah satu hot spot untuk dikunjungi.

Halaman:
1 2
      
