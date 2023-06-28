Diserang Netizen Indonesia, Saddil Ramdani Diminta Perkuat Timnas Malaysia!

DISERANG netizen Indonesia, Saddil Ramdani diminta perkuat Timnas Malaysia. Sekadar diketahui, Saddil Ramdani telah dibanjiri kritik netizen Tanah Air usai membalas komentar netizen dengan menggunakan kata "pendatang" yang diduga menyindir pemain naturalisasi Timnas Indonesia.

Saddil Ramdani menyebut netizen Indonesia hanya mendukung pemain "pendatang" di Timnas Indonesia saja. Bahkan, winger milik Sabah FC ini mengklaim pendatang yang diduga pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu diperlakukan lebih sepesial ketimbang pemain lokal termasuk dirinya.

"Seharusnya kalian support dan dukung bagaimanapun mereka membela kebanggaan kita semua. Yang kalian dukung hanya pendatang dan dielu-elukan," kata Saddil Ramdani dalam balasan komentarnya untuk akun @fanesania5, dikutip Rabu (28/6/2023).

Pernyataan pemain sayap Timnas Indonesia tersebut langsung menuai atensi warganet Tanah Air. Banyak netizen Indonesia yang menghujat Saddil Ramdani. Seperti yang disorot akun Instagram fanbase Timnas Indonesia @tim.nasional.

"Haha siap bang pendatang, yang punya Indonesia eeee," tulis akun @tim.nasional yang menyoroti pernyataan Saddil Ramdani.

"Sorry jadi hilang respect sama Saddil. Harusnya tidak perlu sampe speak up gitu bang. Tetap fokus aja di klub dan timnas," kata akun @stev***

"Apalagi bawa-bawa pendatang. Pasti yang dimaksud itu Ivar (Jenner), Rafael (Struick), Elkan (Baggott) dkk kan? Kan mereka juga ada darah Indonesia. Jadikan motivasi kedatangan mereka agar bisa selevel dengan mereka bang," tambahnya.