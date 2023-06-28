Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bikin Heboh! Cuma PSSI yang Difollow Presiden FIFA Gianni Infantino ketimbang Federasi Sepakbola Asia Tenggara Lain

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |13:34 WIB
Bikin Heboh! Cuma PSSI yang Difollow Presiden FIFA Gianni Infantino ketimbang Federasi Sepakbola Asia Tenggara Lain
Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir (Foto: PSSI)
A
A
A

CUMA PSSI yang difollow Presiden FIFA Gianni Infantino ketimbang Federasi Sepakbola Asia Tenggara lainnya. Hal ini terungkap dari Instagram Gianni Infantino (@gianni_infantino).

Terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI pada Februari 2023 lalu nampak berpengaruh besar kepada citra federasi belakangan. Pada tahun ini, Indonesia berhasil mendatangkan Timnas Argentina untuk melakoni laga persahabatan dalam FIFA Matchday Juni 2023.

Erick Thohir dan Gianni Infantino

Timnas Indonesia U-22 pun sukses meraih emas pertama di SEA Games setelah 32 tahun. Selain itu, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 setelah batal menjadi tuan rumah untuk edisi U-20.

Erick Thohir memang cukup dikenal di kancah sepakbola internasional, mengingat dulunya, dia adalah mantan pemilik dan Presiden klub ternama Italia, Inter Milan. Erick Thohir pun mampu mendatangkan sejumlah pemain legendaris seperti Roberto Carlos dan Marco Materazzi untuk memberikan coaching clinic pada tahun ini.

Kedekatan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pun menjadi sorotan. Nyatanya, Infantino hanya mengikuti PSSI di Instagram sebagai satu satu-satunya federasi sepakbola asal Asia Tenggara.

Halaman:
1 2
      
