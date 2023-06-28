Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cari Pengganti Kylian Mbappe, PSG Incar Penggawa Manchester United Marcus Rashford

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |13:25 WIB
Cari Pengganti Kylian Mbappe, PSG Incar Penggawa Manchester United Marcus Rashford
Penggawa Manchester United Marcus Rashford/Foto: Reuters
PARIS Saint-Germain (PSG) dikabarkan mengincar penggawa Manchester United, Marcus Rashford. Hal ini menyusul rumor kepergian Kylian Mbappe dari klub ibu kota Prancis tersebut.

Rumor hengkangnya Mbappe dari PSG begitu santer terdengar, terutama setelah muncul kabar bahwa penyerang Prancis itu tak akan memperpanjang kontraknya. Meski begitu, dirinya mengaku masih ingin menyelesaikan kontraknya di Paris.

 Marcus Rashford

Namun, PSG justru mengambil sikap tegas kepada penyerang andalannya itu. Tim berjuluk Les Parisien itu memberi Mbappe pilihan memperpanjang kontraknya yang akan habis tahun depan atau pergi sekarang juga.

"Rashford menjadi salah satu pemain incaran (PSG) jika Mbappe hengkang musim panas ini," ujar jurnalis Prancis, Benjamin Quarez, dilansir dari PSG Talk, Rabu (28/6/2023).

Kontrak Rashford bersama Manchester United akan habis tahun depan. Namun, dikabarkan bahwa sang pemain akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan waktu yang cukup panjang.

